Милан официально продлил контракт с главной звездой
Кристиан Пулишич останется в клубе до 2031 года.
Милан официально объявил о новом контракте Кристиана Пулишича.
28-летний американец подписал с клубом соглашение до 2031 года.
Напомним, что Пулишич перешел в Милан из Челси в 2023 году за 20 млн евро.
С тех пор футболист провел за "россонери" 145 матчей, отличившись 44 голами и 28 ассистами, а также став одним из лидеров команды.
В текущем сезоне у Пулишича на счету восемь матчей и три результативных действия.
Ранее также сообщалось, что Георгий Судаков отметился вторым голом в сезоне.
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