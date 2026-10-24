Шахтер - Заря: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка десятого тура чемпионата Украины.

В субботу, 24 октября, в центральном матче тура Шахтер примет Зарю в восточноукраинском дерби. Однако сейчас уже у поединка не тот статус, как когда-то, когда луганчане были третьей-четвертой силой чемпионата.

Тем не менее, команда Виктора Скрипника активно работает над тем, чтобы вернуться в лидеры УПЛ, а потому для Шахтера это не будет проходным матчем.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Шахтер - Заря.

Шахтер - Заря

24 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Заря понемногу начинает находить собственный баланс. Скрипник активно работает над комплектацией состава, давая шанс и молодым, и опытным игрокам. Луганчане выиграли три последних после поражения Динамо.

При этом нестабильность Зари может сыграть ей и на руку, как было, например, в матче с Полесьем. Сопернику приходится быть готовым к чему угодно, а луганский клуб, кажется, научился играть от слабостей своих оппонентов.

Шахтер же, на бумаге, выглядит абсолютным фаворитом. Даже игры каждые три дня не должны стать помехой благодаря знаменитой ротации Турана. Конечно, поражения от Интера могло немного пошатнуть настрой команды, однако с Зарей будут играть резервисты, которым есть что доказывать.

В целом, в УПЛ Шахтер не имеет себе равных, и потому будет играть агрессивно первым номером, чем как раз таки и могут воспользоваться луганчами. Однако, если удача будет на стороне «горняков», то шансы Зари падают до практически нулевых.

Интересный факт

Шахтер и Заря провели между собой 87 матчей, в которых абсолютное преимущество на стороне «горняков». Они выиграли 59 матчей, а луганчане добыли лишь 14 побед, еще 14 матчей завершились в ничью.

При этом обе команды сумели записать на свой счет по разгрому. Крупнейшая победа Шахтера - 7:1, а Зари 5:1.

В последний же раз команды встречались 23 апреля, и тогда Шахтер добыл минимальную победу 1:2 благодаря голам Проспера и Бондаренко. У луганчан гол забил Малыш.

Ориентировочные составы

Скрипник продолжает экспериментировать с составом, и в темпах ротации уже, пожалуй, не отстает от Турана. Потому сложно предсказать, кто выйдет на поле с первых минут, хотя такой соперник, как Шахтер, очевидно требует оптимального выбора.

Также у Зари вернулись в строй Слесар и Родригеш, но ждать их появления в старте, наверное, не стоит.

Туран же точно даст отдохнуть ключевым исполнителям после матча с Интером. К тому же, там же команда потеряла Педриньо, который все равно вряд ли бы вышел против Зари. А в остальном же состав «горняков» остается все тем же.

Шахтер: Ризнык — Караваев, Бондарь, Маттурро, Тобиас - Назарина, Крыськив, Изаки - Проспер Оба, Мейреллиш, Бруниньо.

Заря: Сапутин — Мачелюк, Кравец, Кушниренко, Пердута - Дрышлюк, Бойко, Саллиеу, Елавич, Нестеренко - Будковский.

Прогноз BIGMIR: 2:1

Матч, очевидно, будет очень непростым, однако Шахтер уже доказал, что состав Турана под УПЛ достаточно силен, чтобы справляться с любым соперником.

«Горняки» будут играть первым номером и забьют 2-3 мяча в зависимости от удачи, но и Заря вряд ли уйдет без гола. Луганчане могут поймать соперника на паре контратак, и даже, за счет такой тактики, претендовать на ничью. В победу гостей верится очень слабо.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, на которую дают коэффициент 1.44. Победа Зари же оценивается лишь в 7.50, а ничья имеет коэффициент 4.95.

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