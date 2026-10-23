УПЛ-2026/27, анонс 10-го тура: Динамо сыграет с новым тренером, Шахтёр примет Зарю

Предлагаем вашему вниманию, совместно с BETKING, стратегическим партнёром УПЛ, анонс матчей очередного тура чемпионата Украины.

В пятницу, 23 октября, стартует десятый тур УПЛ, который ознаменует завершение первой трети чемпионата.

В рамках тура Шахтёр Донецк примет Зарю Луганск.

Интересным поединком также станет дебют Мацея Кендзёрека во главе Динамо против Кудровки.

Представляем превью заключительных перед паузой поединков чемпионата Украины.

Верес — Колос

23 октября | 13:00 | Стадион Авангард, Ровно

В одном из первых матчей тура встретятся команды, которые идут рядом в турнирной таблице, однако набирали очки они с разной динамикой.

Верес хорошо начал сезон, но в последних турах потерял ход, победив за 5 матчей только Кудровку.

Колос, наоборот, долго раскачивался, однако в последних 5 турах уступил Карпатам и Шахтёру, которые существенно превосходят его по силе состава.

Эксперты BETKING ожидают, что в этом матче будет немного голов. Тотал меньше 2.5 – 1.83

Динамо — Кудровка

23 октября | 13:00 | Стадион им. В. Лобановского, Киев

Вряд ли существует много обстоятельств, при которых матч одного из грандов и очевидного аутсайдера можно назвать одним из самых интригующих, но на этот раз это вполне можно сделать.

Интригу в этот матч привносит, конечно же, назначение Мацея Кендзёрека на пост главного тренера Динамо.

Конечно, соперник Кендзёреку мог выпасть и статуснее. Например, следующий матч, в Кубке Украины, будет против Шахтёра.

Однако, с другой стороны, мы можем вспомнить дебют Игоря Костюка во главе киевлян. Он состоялся против аутсайдера того сезона, который по итогам сезона покинул элиту, — Полтавы, и именно Полтава одержала в том матче победу, так что Кудровку рановато сбрасывать со счетов.

На линии BETKING считают, что Динамо много забьёт аутсайдеру. На индивидуальный тотал больше 2.5 коэффициент составляет 1.64.

Полесье — Оболонь

23 октября | 13:00 | Центральный городской стадион, Житомир

Житомирское Полесье в прошлом туре стало причиной отставки Костюка. “Волки” победили Динамо, и после этого должны быть в отличном настроении, ведь президент клуба Геннадий Буткевич пообещал игрокам и штабу премию за победу над киевлянами.

С другой стороны, это, конечно же, могло и расслабить подопечных Руслана Ротаня, но так ли это на самом деле и воспользуется ли этим Оболонь, мы сможем увидеть только на футбольном поле.

Что же касается Оболони, то премию также стоило бы выдать голкиперу “пивоваров” Назарию Федоровскому, который является основной причиной улучшения результатов команды в последних двух турах.

Федоровский сначала забил, спасши ничью в матче против Черноморца, а затем отдал голевую передачу и сохранил ворота “сухими” в поединке с Вересом.

Таким образом, вратарь аутсайдера УПЛ имеет больше результативных действий, чем многие полевые игроки в чемпионате.

Эксперты BETKING считают, что более вероятны голы от других игроков Оболони. Коэффициент на забитый мяч от Дениса Теслюка составляет 3.50.

Эпицентр — Харьков

24 октября | 13:00 | Стадион им. Г. Тонкочеева, Каменец-Подольский

Эпицентр хорошо начал свой сезон, но в последних матчах ситуация значительно ухудшилась.

Подопечные Сергея Нагорняка не побеждали ни в одном из 5 последних матчей.

В то же время Харьков, наоборот, испытывал трудности на старте чемпионата.

Победили Верес лишь с минимальным преимуществом, а затем уступили Шахтёру и Полесью, но дальше коллектив Младена Бартуловича никто не может остановить.

Харьковчане победили в 5 из 5 последних матчей и благодаря этому идут на 3 месте, сразу после Шахтёра и Полесья, которые нанесли им единственные поражения в сезоне.

Эксперты BETKING считают фаворитом Харьков. Коэффициент на их победу – 1.66, на Эпицентр – 5.00, на ничью – 4.00.

Левый Берег — ЛНЗ Черкассы

24 октября | 18:00 | Стадион Левый Берег, Млинов

Левый Берег смог победить Эпицентр несколько матчей назад и благодаря этому держится выше зоны переходных матчей, хотя в целом дела у них идут не лучшим образом.

ЛНЗ нашёл свою игру после провального старта и в последних 5 матчах уступил лишь раз.

Подопечные Виталия Пономарёва не забивали в 8 из 10 последних выездных матчей.

Эксперты BETKING считают, что на этот раз это удастся сделать. Коэффициент на индивидуальный тотал больше 0.5 – 1.26.

Шахтёр — Заря

24 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Донетчане накануне довольно обидно уступили Интеру. “Горняки” играли на равных, а пропустили уже после удаления, когда казалось, что, наоборот, появился шанс додавить подопечных Киву и неожиданно победить.

Это может добавить “спортивной злости” команде Арды Турана накануне матча с Зарёй, что может пойти им на пользу.

Заря выступает довольно нестабильно, но даже нестабильные результаты позволяют луганскому коллективу держаться в середине турнирной таблицы, чему способствовали две победы подряд в последних двух матчах.

В 12 из 12 последних выездных матчей подопечных Скрипника забивали обе команды.

На линии BETKING коэффициент на «обе забьют» и на то, что забьёт только одна или ни одна команда, одинаков – 1.90.

Буковина — Кривбасс

25 октября | 15:30 | Стадион Буковина, Черновцы

Кривбасс после распродажи своих лидеров не смог сразу оправиться, поэтому сейчас оказался на дне турнирной таблицы.

Буковина же, хотя и неожиданно уступила Кудровке, в целом оправдывает ожидания от себя и показывает, что у неё будут все шансы закрепиться в УПЛ по итогам этого сезона. Сейчас черновчане идут на 11 позиции.

Эксперты BETKING считают, что наиболее вероятно в этом матче будет забито именно 3 гола. Коэффициент на это – 4.00.

Черноморец — Карпаты

25 октября | 18:00 | Стадион Черноморец, Одесса

Карпаты хорошо начали этот сезон, Фран Фернандес был признан тренером месяца, Назарий Русин – игроком месяца, но в последних поединках что-то пошло не так.

Львовяне в последних 5 матчах победили Верес, хотя сложным соперником по-настоящему можно было назвать только Динамо, но и у него были серьёзные проблемы в то время.

Одесситы могут стать тем соперником, с которым “львы” смогут разобраться, ведь у них дела идут ещё хуже – ни одной победы в последних 5 поединках и пребывание в зоне переходных матчей.

Эксперты BETKING считают, что Карпаты смогут забить больше одного гола в этом матче. Коэффициент на это – 1.62.

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