Женские команды Барселоны и Арсенала сыграют на первом клубном ЧМ

Семь команд уже подтвердили свое участие в турнире, включая Барселону и Арсенал, остальные участники будут определены в ближайшее время.

С 5-го по 30-е января 2028 года пройдет футбольный турнир с участием 19 клубов. Шесть команд будут представлять УЕФА, три клуба каждый от CONMEBOL, CONCACAF, AFC и CAF, а OFC выделит одного участника.



На данный момент подтверждено участие семи команд: Барселона (Испания), Арсенал (Англия), Америка (Мексика), Готэм (США), Наегохян (Северная Корея), Коринтианс (Бразилия) и Ухань (Китай).



Остальные 12 участников будут определены в скором времени.



Стоит отметить, что Месси приехал в Испанию для того, чтобы получить престижную награду.