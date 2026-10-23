США примут первый женский клубный чемпионат мира по футболу в 2028 году

16 команд со всего мира, включая Арсенал и Барселону, примут участие в первом женском клубном чемпионате мира в 2028 году.

ФИФА подтвердила, что Соединенные Штаты будут принимать первый в мире женский клубный чемпионат мира в 2028 году.



Важно отметить, что США уже имеют опыт в проведении подобных событий, вспоминая 2025 год, когда Челси одержал победу над ПСЖ в финале клубного чемпионата мира.



В предстоящем женском клубном мировом турнире участие примут 16 команд, семь из которых уже подтверждены: Арсенал (Англия), Клуб Америка (Мексика), Барселона (Испания), Готэм (США), Нэгохян (Северная Корея), Коринтианс (Бразилия) и Ухань Цзянхань (Китай).



Отбор команд будет основан на их достижениях в континентальных турнирах и их месте в клубном рейтинге.



Кроме того, недавно УЕФА объявил о лучшем игроке недели в Лиге чемпионов.