"Золотой мяч всех времен": известные футболисты прошлого борются за титул в голосовании France Football.

В рамках эксклюзивного голосования B.O.A.T. - Ballon d’Or of All Time будет определен лауреат.



Среди номинантов на титул присутствуют известные футболисты прошлого, включая Альфредо Ди Стефано, Йохана Кройфа, Франца Беккенбауэра, Мишеля Платини.



Это специальное голосование, организованное журналом France Football, в котором могут принять участие болельщики, желающие определить самого выдающегося обладателя "Золотого мяча" за всю историю награды.



Однако следует учесть, что голосование предполагает оплату. Стоимость одного голоса равна 1 евро, но количество голосов не ограничено, что дает возможность фанатам многократно поддержать своего фаворита.



Также стоит отметить, что недавно технический директор Твенте Эрик тен Хаг прокомментировал свой конфликт с Криштиану Роналду.