Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: ПСЖ против Барселоны

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 3-го тура Лиги чемпионов.

Во вторник, 20 октября, стартует третий тур Лиги чемпионов, который подарит болельщикам несколько чрезвычайно интересных противостояний.

Именно в этот игровой день состоится один из самых ожидаемых поединков всей Лиги чемпионов.

Сабах Баку — Боруссия Дортмунд

20 октября | 19:45 | Олимпийский стадион, Баку

В предыдущем туре Сабах и дортмундская Боруссия стали одними из главных ньюсмейкеров Лиги чемпионов, правда, по разным причинам. Азербайджанский клуб несколько неожиданно одержал свою первую победу в турнире, обыграв на домашнем поле пражскую Славию. Дортмундцы же гостили в Норвегии у Буде-Глимт и не смогли не только набрать очки, но и забить хотя бы один гол, минимально уступив сопернику.

В предстоящем противостоянии фаворитом, безусловно, будет немецкий клуб. После неудачи в Норвегии Боруссия не имеет права терять очки в матче с Сабахом, который на бумаге уступает сопернику в классе. Для азербайджанцев само участие в Лиге чемпионов уже является значительным достижением, а победа в предыдущем туре, возможно, даже превзошла их ожидания. В то же время этот результат мог добавить команде уверенности, поэтому хозяева постараются воспользоваться эмоциональным подъемом, чтобы дать бой еще одному серьезному сопернику.

По мнению экспертов BETKING, в этом матче стоит обратить внимание на результативность. Ставки на тотал больше 3,5 гола принимаются с коэффициентом 2,05, а на тотал меньше 3,5 — 1,81.

Фенербахче — Славия Прага

20 октября | 19:45 | стадион "Шюкрю Сараджоглу", Стамбул

Пражская Славия неудачно провела предыдущий тур Лиги чемпионов, неожиданно уступив Сабаху. Более того, в минувшие выходные чешский клуб не смог победить и в национальном чемпионате, сыграв вничью с Градец-Кралове, который находится в нижней части турнирной таблицы и до этого потерпел два поражения подряд.

Такие результаты свидетельствуют о том, что Славия сейчас далека от оптимальных кондиций. У Фенербахче также есть неприятный опыт в Лиге чемпионов: на прошлой неделе турецкая команда потерпела разгромное поражение от Астон Виллы со счетом 0:6. Однако в национальном чемпионате стамбульцы выглядят значительно убедительнее: они одержали три разгромные победы подряд, забив за это время 14 мячей.

Таким образом, перед очной встречей у Фенербахче есть основания рассчитывать на положительный результат, хотя Славия попытается реабилитироваться за последние неудачи.

В линии BETKING победа хозяев оценивается коэффициентом 1,66. На ничью предлагают 4,33, а на успех пражского клуба — 4,75.

Ливерпуль — Вильярреал

20 октября | 22:00 | стадион "Энфилд", Ливерпуль

Ливерпуль уверенно начал выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, выиграв оба стартовых матча. Сначала англичане одолели мадридский Атлетико, а на прошлой неделе устроили настоящую голевую феерию в Австрии, где встречались с ЛАСК.

Теперь команда вновь сыграет на "Энфилде", а ее соперником станет еще один представитель Испании — Вильярреал. Ливерпуль считается фаворитом противостояния и попытается продлить свою победную серию в турнире.

В то же время команда Андони Ираолы подходит к матчу без новых кадровых потерь. Как и прежде, из-за травм не смогут помочь Юго Экитике и Жереми Фримпонг.

Эксперты BETKING предлагают рассмотреть вариант с голами обеих команд. Ставка на то, что оба соперника отличатся забитыми мячами, имеет коэффициент 1,60. Противоположный вариант — нет — оценивается в 2,30.

Манчестер Сити — АЕК

20 октября | 22:00 | стадион "Этихад", Манчестер

Неделю назад Манчестер Сити неожиданно уступил ПСЖ в домашнем поединке. Перед матчем ожидалось, что англичанам будет непросто, однако настолько убедительная победа парижан стала сюрпризом. Теперь команда Энсо Морески попытается реабилитироваться перед собственными болельщиками.

На этот раз соперник "горожан" на первый взгляд будет проще. Греческий АЕК на прошлой неделе встречался с донецким Шахтером и проиграл со счетом 1:3. После матча в Лондоне греки остались в Англии, ведь следующим испытанием для них станет выезд в Манчестер.

Впрочем, у самого Сити есть кадровые проблемы. На последней тренировке не заметили Эрлинга Холанда, а Антуан Семеньо, по словам главного тренера, выбыл на восемь недель. Кроме того, не тренировались Нико О'Райли и Матеус Нуньеш.

Несмотря на возможные потери, Манчестер Сити остается очевидным фаворитом встречи и имеет все основания рассчитывать на победу. В BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,63, тогда как на тотал меньше 3,5 предлагают 2,22.

Наполи — Буде-Глимт

20 октября | 22:00 | стадион "Диего Армандо Марадона", Неаполь

Наполи начал нынешний розыгрыш Лиги чемпионов с двух непростых матчей, но пока не смог набрать ни одного очка. Сначала итальянцы уступили дома Арсеналу, а на прошлой неделе проиграли на выезде Вильярреалу. В итоге команда сейчас занимает 32-е место в турнирной таблице.

Следующим соперником неаполитанцев станет Буде-Глимт. На прошлой неделе норвежцы потерпели разгромное поражение в Мюнхене, однако затем неожиданно минимально обыграли дортмундскую Боруссию. Таким образом, скандинавский клуб уже доказал, что его не стоит недооценивать даже в противостояниях с более статусными соперниками.

Несмотря на это, фаворитом предстоящего матча остается Наполи. Правда, итальянцы находятся далеко не в лучшей форме: на выходных они минимально уступили Венеции в национальном чемпионате. Буде-Глимт, напротив, достаточно уверенно победил своего соперника в чемпионате Норвегии.

В линии BETKING победа Наполи оценивается коэффициентом 1,63. Ничья имеет показатель 4,50, а на успех Буде-Глимт предлагают 4,75.

Порту — ПСВ

20 октября | 22:00 | стадион "Драгау", Порту

После двух туров у Порту и ПСВ на двоих всего одно очко. Именно нидерландцы заработали его в стартовом матче, сыграв вничью с донецким Шахтером. На прошлой неделе команда из Эйндховена гостила у РБ Лейпциг и уступила с минимальным счетом.

Порту, в свою очередь, начал турнир с поражения от Манчестер Сити, а во втором туре встречался с Бетисом. Португальцы даже вели в счете до 74-й минуты, однако в концовке поединка пропустили дважды и вновь покинули поле без очков.

Теперь у Порту будет возможность исправить ситуацию на домашнем стадионе. Именно хозяева считаются фаворитами противостояния, хотя ПСВ также нуждается в положительном результате, чтобы не усложнять себе задачу в турнире.

BETKING оценивает победу Порту коэффициентом 1,60. На ничью можно поставить с показателем 4,33, а на победу ПСВ — 5,33.

ПСЖ — Барселона

20 октября | 22:00 | стадион "Парк де Пренс", Париж

Противостояние ПСЖ и Барселоны претендует на статус центрального матча тура, а возможно, и одного из самых ярких поединков всего сезона в Европе. Дополнительное внимание встрече придает напряженная ситуация в Париже, где состоится матч двух претендентов на самые высокие места в Лиге чемпионов.

Парижане не слишком убедительно начали сезон, однако в течение последнего месяца существенно улучшили свою игру. Сейчас ПСЖ побеждает соперников как в чемпионате Франции, так и в еврокубках. На прошлой неделе французский клуб разгромил Манчестер Сити и с шестью очками после двух туров возглавил турнирную таблицу. Кроме того, парижане на данный момент являются самой результативной командой турнира.

На второй строчке расположилась Барселона, которая также проводит отличный сезон. Каталонцы побеждают в своих матчах, а на прошлой неделе в Лиге чемпионов одолели Галатасарай. Турецкая команда первой открыла счет, однако в ответ Барселона забила четыре мяча и одержала разгромную победу. Не менее убедительно каталонцы сыграли и на выходных в национальном чемпионате, разгромив Бетис.

Неудивительно, что эксперты не могут определить очевидного фаворита этого противостояния. Коэффициенты на победу обеих команд практически одинаковы.

В то же время у обоих клубов есть кадровые проблемы. У ПСЖ травмирован основной левый защитник Нуну Мендеш, а участие Аклиуша остается под вопросом. У Барселоны ситуация с травмированными постепенно улучшается: ожидается, что Рафинья сможет принять участие в матче. Впрочем, пока неизвестно, рискнет ли Ханс-Дитер Флик выпустить своего капитана в стартовом составе или оставит его на скамейке запасных. Зато Кунде и Эрик Гарсия не смогут помочь каталонцам.

В BETKING победа ПСЖ оценивается коэффициентом 2,37, ничья — 4,75, а успех Барселоны — 2,42.

Рома — Слован Братислава

20 октября | 22:00 | стадион "Олимпико", Рим

Рома достаточно уверенно начала нынешний сезон, а в предыдущем туре Лиги чемпионов была близка к сенсационной победе над мадридским Реалом. Однако в течение последних 15 минут команда Жозе Моуринью сумела переломить ход встречи, забила три мяча и вырвала победу.

Вследствие этой неудачи Рома с одним очком остается на 25-й позиции турнирной таблицы. Следующим соперником римлян станет братиславский Слован, который традиционно входит в число аутсайдеров Лиги чемпионов. В первых двух матчах словацкая команда потерпела разгромные поражения от ПСЖ и Штутгарта.

Если Рома не сможет победить такого соперника, это станет большой неожиданностью. Итальянцы должны воспользоваться возможностью набрать три очка и улучшить свое положение в турнире, тогда как Слован попытается прервать серию неудачных результатов.

В линии BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,70, а тотал меньше 3,5 — 2,12.

Штутгарт — Атлетико

20 октября | 22:00 | стадион "МХП-Арена", Штутгарт

Штутгарт несколько неожиданно оказался среди лидеров турнирной таблицы Лиги чемпионов и после двух туров занимает четвертое место. В то же время стоит учитывать календарь немецкого клуба на старте турнира: сначала швабы встречались с норвежским Викингом, а затем — со словацким Слованом.

Теперь Штутгарт ждет значительно более серьезное испытание — мадридский Атлетико. На прошлой неделе испанцы достаточно уверенно одолели Манчестер Юнайтед и заработали свои первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Именно мадридский клуб считается фаворитом предстоящего противостояния, хотя матч пройдет на домашней арене Штутгарта. У обеих команд есть кадровые проблемы из-за травм: Атлетико не сможет рассчитывать на Коке, тогда как у немецкого клуба сразу трое футболистов остаются вне заявки.

BETKING предлагает коэффициент 3,20 на победу Штутгарта, 3,80 — на ничью и 2,14 — на победу Атлетико.

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