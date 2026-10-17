Открыт новый вид растения, названный в честь Месси, на грани исчезновения в Перу

Salvia messii: новый вид растения, обнаруженный в Андах Перу, назван в честь футболиста Месси. Ученые считают его под угрозой исчезновения.

Новый вид растения получил научное название Salvia messii, как указано в статье, опубликованной в научном журнале Phytotaxa. Исследование было проведено Паулем Гонсалесом, Роландо Урией и Жаном Капча-Рамосом.



Место обитания этого растения - Анды, находящиеся в центральной и южной части Перу, где оно растет в кустарниках рядом с реликтовыми лесами на западных склонах гор. Исследователи подчеркнули, что одной из уникальных характеристик этого вида являются его белые и голубые цветы, которые напоминают цвета аргентинского флага.



Ученые отнесли растение к видам, находящимся под угрозой исчезновения, из-за его ограниченного распространения.



Это не первый раз, когда имя Месси используется в научных названиях. Ранее были названы другие виды живых организмов и ископаемых, включая паука Acanthogonatus messii, гриб Cercopemyces messii, ящерицу Liolaemus messii и вымершего кондора Vultur messii. Еще один пример - ископаемый брахиопод Discinisca messii, который жил около 20 миллионов лет назад на территории современной Аргентины.



В завершение стоит добавить, что Роналду намерен вернуться в национальную команду Португалии.