Спецпроект Шахтер — Колос: анонс матча чемпионата Украины
Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка девятого тура чемпионата Украины.
В субботу, 17 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким Шахтером и ковалевским Колосом.
Обе команды сейчас имеют победные серии в УПЛ, но по итогам очной встречи одна из них неизбежно прервется.
Шахтер — Колос
17 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов
После матчей предыдущего тура чемпионата Украины донецкий Шахтер вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опередив житомирское Полесье, потерявшее очки.
Сами же "горняки" одержали победы в четырех последних встречах, причем за это время пропустили лишь один мяч — от львовских Карпат еще в начале сентября. В двух последних поединках Шахтер добился разгромных побед со счетом 3:0.
Накануне донетчане играли в Лондоне, где встретились с греческим АЕКом в Лиге чемпионов. Там команда Арды Турана также забила сопернику три мяча и отпраздновала победу.
Колос, напротив, далеко не лучшим образом начал нынешний сезон. В первых пяти турах команда Руслана Костышина набрала всего два очка.
Однако в двух последних матчах — перед международной паузой и сразу после нее — ковалевцы одержали две победы. Сначала они обыграли Кудровку, а затем Эпицентр. Благодаря этому Колос существенно улучшил свое турнирное положение: теперь команда занимает девятое место, имея в активе восемь очков.
Интересный факт
Прошлый сезон для обеих команд завершился очным поединком во Львове. Тогда Колос неожиданно одержал минимальную победу.
Впрочем, к тому моменту Шахтер уже гарантировал себе чемпионский титул, а сама встреча стала своеобразным прощанием с легендой украинского футбола Тарасом Степаненко. Большую часть своей карьеры полузащитник провел именно в составе "горняков", а завершал ее уже в Колосе.
21 мая 2026 года
Шахтер — Колос 0:1
Гол: Тахири, 49.
Шахтер: Фесюн — Грам, Бондар (Винисиус, 59), Назарина (Арройо, 70), Азарови — Марлон Гомес (Крыськив, 46), Очеретько (А. Бондаренко, 75), Изаки — Проспер, Мейреллиш, Невертон (Швед, 59).
Колос: Пахолюк — Поправка, Хрипчук (Понедельник, 75), В. Бондаренко, Рухадзе — Гагнидзе, Степаненко (Элиас Теллес, 62), Ррапа́й (Денисенко, 75) — Гусол (Кане, 46), Тахири (Челядин, 79), Салабай.
Ориентировочные составы
Тренерский штаб донецкого Шахтера во главе с Ардой Тураном любит проводить ротацию, особенно между матчами еврокубков и чемпионата Украины. Поэтому можно ожидать, что по сравнению с поединком против АЕКа в Лондоне в стартовом составе донетчан произойдет немало изменений.
В частности, с первых минут может появиться Глейкермен Мендоса, который вышел на замену в матче Лиги чемпионов и стал одним из героев встречи, забив эффектный гол.
Что касается Колоса, то существенных изменений в команде Руслана Костышина ожидать не стоит. Как часто бывает в футболе, после двух побед подряд тренер может отдать предпочтение проверенному составу.
Шахтер: Ризнык — Караваев, Матурро, Матвиенко, Педро Энрике — Бруниньо, Крыськив, Назарина, Изаке, Мендоза — Траоре.
Колос: Пахолюк — Рухадзе, Козик, Бурда, Цуриков — Хрипчук, Тахири, Демченко, Ррапа́й, Салабай — Ндукве.
Прогноз BIGMIR: 4:2
Для донецкого Шахтера встреча с Колосом имеет особое мотивационное значение. В день матча исполнится почти два года с тех пор, как "горняки" в последний раз обыгрывали ковалевцев. За это время команды провели три очные встречи: Колос дважды победил в матчах, в которых выступал хозяином, а домашний поединок прошлого чемпионата завершился без забитых мячей — 0:0.
Учитывая нынешнюю форму команд и результативность Шахтера в последних матчах, можно ожидать немало голов. В то же время, если Колос снова сумеет избежать поражения, это станет настоящей сенсацией. Шахтер только что вернулся на первую строчку турнирной таблицы и вряд ли планирует в ближайшее время ее терять.
В линии BETKING фаворитом встречи является Шахтер. На победу донетчан предлагается коэффициент 1.25, ничья оценивается в 6.00, а успех Колоса — в 12.00.
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