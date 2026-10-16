Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ФИФА планирует масштабное финансирование развития футбола до 2030 года

ФИФА планирует увеличить финансирование 211 национальных ассоциаций с 2027 по 2030 годы, инвестируя около 25 миллионов долларов в каждую.
ФИФА планирует масштабное финансирование развития футбола до 2030 года
ФИФА лого / Getty Images

ФИФА объявила о своих планах по расширению финансового вклада в развитие футбола.

Стоит отметить, что ранее УЕФА и КОНКАКАФ уже представили свои стратегии по возможности дополнительного финансирования ассоциаций без убытков для себя.

В результате ФИФА намерена увеличить инвестиции в 211 национальных ассоциаций в период с 2027 по 2030 годы. Каждая из этих ассоциаций получит около 25 миллионов долларов.

В дополнение к этому, планируется увеличить финансирование конфедераций, зональных и региональных ассоциаций. Распределение средств будет осуществляться в соответствии с уровнем развития мужского, женского и юношеского футбола, а также модернизации инфраструктуры.

Ранее УЕФА и КОНКАКАФ в совместном заявлении подтвердили, что ФИФА обладает необходимыми ресурсами для финансирования национальных федераций.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости