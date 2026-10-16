ФИФА планирует масштабное финансирование развития футбола до 2030 года

ФИФА планирует увеличить финансирование 211 национальных ассоциаций с 2027 по 2030 годы, инвестируя около 25 миллионов долларов в каждую.

ФИФА объявила о своих планах по расширению финансового вклада в развитие футбола.



Стоит отметить, что ранее УЕФА и КОНКАКАФ уже представили свои стратегии по возможности дополнительного финансирования ассоциаций без убытков для себя.



В результате ФИФА намерена увеличить инвестиции в 211 национальных ассоциаций в период с 2027 по 2030 годы. Каждая из этих ассоциаций получит около 25 миллионов долларов.



В дополнение к этому, планируется увеличить финансирование конфедераций, зональных и региональных ассоциаций. Распределение средств будет осуществляться в соответствии с уровнем развития мужского, женского и юношеского футбола, а также модернизации инфраструктуры.



Ранее УЕФА и КОНКАКАФ в совместном заявлении подтвердили, что ФИФА обладает необходимыми ресурсами для финансирования национальных федераций.