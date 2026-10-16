УПЛ-2026/27, анонс тура №9: Динамо сразится в Полесьем, Шахтер примет Колос

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, анонс матчей очередного тура чемпионата Украины.

В пятницу, 16 октября, стартует девятый тур украинской Премьер-лиги, в котором болельщиков ждут немало интересных матчей.

В центре внимания, конечно, будет поединок между Полесьем и Динамо, которые изо всех сил пытаются догнать Шахтер. «Горнякам» же предстоит встретиться с Колосом, а Харьков и Карпаты получили хороший шанс заработать очки и вклиниться в гонку за медали.

Представляем превью очередных поединков чемпионата Украины.

Оболонь - Верес

16 октября | 13:00 | Оболонь Арена, Киев

Откроет девятый тур поединок между аутсайдером чемпионата Оболонью и середняком таблицы Вересом.

«Бровары» пока еще не оформили ни одной победы в семи турах и находятся в зоне вылета. Команде срочно нужно что-то менять, так как кроме них хуже выступает только Кудривка. Лучшим достижением Оболони в чемпионате пока является ничья с Колосом.

У Вереса же ситуация значительно лучше. Команда стабильно набирает баллы против команд снизу таблицы и даже цепляется за возможности с лидерами чемпионата. Хотя в последнем матче ровенчане без шансов уступили Шахтеру.

Тем не менее, эксперты BETKING верят в шансы Оболони на домашнем стадионе, оценивая успех «броваров» так же, как победу Вереса. Победа хозяев оценивается в 2.62, гостей - 2.71, а ничья получила коэффициент 3.33.

Заря - Черноморец

17 октября | 13:00 | Стадион им. Лобановского, Киев

Уже в субботу чемпионат продолжится еще один схожим поединком. В Киеве Заря примет Черноморец.

У луганчан сезон пока сложно оценить. Команда прочно обосновалась в середине таблице, обыгрывая всех, кроме лидеров. Хотя именно именно команда Скрипника прервала победную серию Полесья.

У Черноморца же ситуация обратная. Одесский клуб испытывает массу проблем на поле и вне его, потому и находится в одном очке от зоны вылета. Черноморцу очень нужно набирать очки, чтобы создать себе запас над другими аутсайдерами, однако против Зари это сделать будет очень непросто.

На линии BETKING считают луганчан фаворитом матча, предалагая коэффициент на их победу 1.70. Успех Черноморца оценивается в 4.75, а ничья - 4.00.

Кудривка - Буковина

17 октября | 15:30 | Авангард, Ровно

Абсолютный аутсайдер чемпионата Кудривка попробует набрать хоть какие-то баллы в матче с Буковиной. Пока команда имеет только серию из шести поражений подряд.

У Буковины ситуация схожая, однако черновицкий клуб время от времени набирал очки, да еще и обыграл Динамо, потому располагается в середине таблицы. Номинально команды довольно равны, однако гости нашли свою игру и имеют все шансы сохранить свое место в чемпионате.

Эксперты BETKING совершенно не верят, что Кудривка сможет прервать неудачную серию, давая коэффициент на их победу 7.00, а Буковина имеет 1.50. Ничья же оценивается коэффициентом 4.20.

Шахтер - Колос

17 октября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Во Львове же Шахтер будет принимать Колос. У команды Турана все фантастически складывается - «горняки» вырвались на первое место в чемпионате и оформили победу в Лиге чемпионов, а теперь предстоит очередной непростой матч.

Колос пока проводит сезон несколько ниже ожиданий, однако команда Костышина остается опасным соперником для любой команды. Однако, как бы не были хороши ковалевцы, с текущим Шахтером у них немного шансов справиться.

С другой стороны, любая из команд всегда может удивить, но, пожалуй, вряд ли стоит рассчитывать на чудо. Туран и Шахтер должны понимать, что чемпионский титул выигрывает стабильность результатов.

На линии BETKING все без сюрпризов. Шахтер - очевидный фаворит матча с коэффициентом на победу 1.35. Успех же Колоса оценивается в 8.50, а ничья - 5.00.

Кривбасс - ЛНЗ

18 октября | 13:00 | Гирнык, Кривой Рог

Воскресный игровой день откроет противостояние Кривбасса и ЛНЗ. Хозяевам срочно нужен глоток свежего воздуха после поражений от Полесья и Шахтера, но ЛНЗ не из тех соперников, кто готов его просто дать предоставить.

С другой стороны, черкащане никак не могут найти стабильную игру. В одном туре команда уступает Вересу, а затем играет на ноль против Динамо. Но несмотря на это именно ЛНЗ остается фаворитом матча.

Эксперты BETKING дают на успех гостей коэффициент 1.71, а Кривбасс получил лишь 4.75. Ничья же чуть более вероятна и оценивается в 3.75.

Полесье - Динамо

18 октября | 13:00 | Центральный стадион, Житомир

В центральном матче девятого тура Динамо отправится в гости к Полесью. Сейчас киевляне отстают от соперника на три очка, но имеют один матч в запасе, потому это потенциально матч за второе строчку чемпионате и право первым гнаться за Шахтером.

Обе команды находятся в хорошей форме, Динамо не проигрывало более после матча с Буковиной, а беспроигрышная серия житомирян длится уже шесть матчей. Хотя после паузы команда вернулась ничьей все с той же Буковиной, но общая статистика по сезону у Полесья выглядит солидней, чем динамовская.

Также с учетом, что обеим командам на пятки начинает наступать Харьков, оба коллектива будут играть на победу. В противном случае борьба за медали сильно обостриться.

На линии BETKING не смогли обозначить фаворита матча, давая примерно равные коэффициенты на обе команды. Победа Полесья получила коэффициент 2.40, а Динамо - 2.80. Ничья же оценивается в 3.50.

Карпаты - Эпицентр

18 октября | 18:00 | Украина, Львов

Также во Львове пройдет еще один матч с участием команды, которая претендует на медали. По крайней мере, в таком ключе Карпаты начали сезон, но вскоре потеряли нужный импульс, да и матчи с лидерами немного пришпорили ожидания.

С другой же стороны Эпицентр, который в этом сезоне выглядит, как еще один кандидат на вылет. Команда старается цепляться за очки, но делает это не очень уверенно и против соперников своего уровня.

Победитель данного матча практически не вызывает сомнений на линии BETKING, где предлагают коєффициент на победу Карпат 1.60, а успех Эпицентра оценивают в 5.33. Ничья же получила коэффициент 4.00.

Харьков - Левый берег

19 октября | 13:00 | Арена Левый берег, Киев

Закроет же девятый тур матч между командой, которая претендует на место в топ-3, Харьковом и командой, которая пока чудом не в зоне вылета, - Левым берегом.

Харьковчане пока стабильно набирали очки против команд ниже уровнем, однако на предсезонке команда уступила как раз Левому берегу. Киевский клуб же неплохо себя чувствует благодаря ряду ничьих, однако надолго такие результаты не удержат от зоны вылета.

Эксперты BETKING сомневаются, что киевляне сумеет повторить августовский успех, оценивая их победу коэффициентом 6.00. Шансы же Харькова получили коэффциент 1.55, а ничья - 4.00.

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