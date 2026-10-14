Шахтер - АЕК: анонс матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матча 2-го тура Лиги чемпионов.

В среду, 14 октября, Шахтер проведет поединок против АЕКа в рамках второго тура Лиги чемпионов. Чемпионы Украины и Греции сойдутся в Лондоне в битве за три очка.

Для донецкого клуба АЕК кажется вполне преодолимым препятствием, однако греки вряд ли дадут «горнякам» легкий матч. Команде Турана придется показать свою лучшую игру, чтобы претендовать на плей-офф.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Шахтер - АЕК.

Шахтер - АЕК

14 октября | 22:00 | Стэмфорд Бридж, Лондон

Шахтер сыграет против АЕК на Стэмфорд Бридж, который станет домашней ареной клуба для Лиги чемпионов. Потому, возможно, впервые за долгие годы «горняки» выступят перед огромной публикой. Но пока сложно сказать, станет ли лондонский стадион преимуществом для украинской команды.

В чемпионате у Шахтера все хорошо. «Горняки» обошли в таблице Полесье, а их безпроигрышная серия длится уже семь матчей. Также на евроарене клуб пока вызывает сдержанный оптимизм, против крепкого ПСВ команда Турана показала отличный уровень игры и сумела зацепиться за очки.

АЕК будет очень нерпостым соперником. Третья команда Греции провела отличный прошлый сезон, выиграв золото чемпионата и дойдя до 1/4 финала Лиги конференций, где в напряженной борьбе проиграли будущему финалисту Райо.

В этом сезоне «желто-черные» тоже чувствуют себя прекрасно. Отсупившись лишь раз в шести турах, они отстают на одно очко от лидирующего Панатинаикоса. Зато в Лиге чемпионов оформили первую победу, обыграв ЛАСК.

На текущий момент, пожалуй, команды примерно равны по силам, потому в предстоящем матче любая мелочь может помочь победить.

Интересный факт

Шахтер и АЕК никогда не встречались в официальных матчах. Команды лишь раз встретились в товарищеском поединке, где греческий клуб оформил разгромные 5:0.

Ориентировочные составы

Ситуация с составом у Шахтера не изменилась, все так же отсутствуют Грам, Эгиналду и Азаров. С другой же стороны вернулся и набирает форму Педриньо, который отличился тремя результативными действиями в двух матчах.

В целом, привычная ротация Турана позволяет Шахтеру сохранять форму, несмотря на матчи в Лиге чемпионов. У тренера есть все возможности выстаивть максимально боевой состав.

У АЕКа ситуация сложнее. Выбыл основной голкипер Томас Стракоша, который точно не сыграет против Шахтера. Также последние матчи пропустил Барнабас Варга, но пока неизвестно, успел ли восстановиться венгерский форвард.

А с другой стороны восстановился и возвращает себе форму старый знакомый «горняков» Александр Зубков. Хотя на его появление в старте не стоит рассчитывать.

Шахтер: Ризнык – Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько, Алиссон, Марлон Гомес, Изаки, Мендоза – Кауан Элиас

АЕК: Бриньоли – Рота, Мукуди, Релваш, Пилиос – Маер, Марин, Кайринен, Виталиш – Йович, Койта

Прогноз ISPORT: 1:1

На самом деле, сложно предсказать победителя этого матча, так как на бумаге команды максимально равны. И Шахтер, и АЕК проводят хороший сезон, и предстоящий поединок может оказаться игрой до первой ошибки.

По крайней мере с уверенностью можно сказать, что не стоит ждать разгрома или жаркой перестрелки. Ничья или минимальная победа одной из команд кажутся наиболее вероятным исходом.

Эксперты BETKING также не выделяют очевидного фаворита. На победу Шахтера дается коэффициент 2.71, а АЕКа - 2.66. Ничья же оценивается в 3.33.

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