Лига чемпионов, анонс 2-го игрового дня: Манчестер Сити сыграет против ПСЖ, Реал встретится с Ромой

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнёром проекта в сфере ставок, анонс матчей 2-го тура Лиги чемпионов.

В среду, 14 октября, продолжится второй тур Лиги чемпионов, где болельщиков ждёт ряд интересных матчей.

В основном топовые клубы будут играть против более слабых на бумаге соперников, однако одно из противостояний может претендовать на звание одного из самых интересных на этой стадии, а не только в рамках текущего тура или игрового дня.

ЛАСК — Ливерпуль

14 октября | 19:45 | Оберостеррайх Арена, Линц

Откроет второй игровой день второго тура поединок, в котором на первый взгляд не так много интриги – ЛАСК сыграет с Ливерпулем.

Австрийцы хорошо начали этот сезон на внутренней арене, однако в последних трёх матчах подопечные Дитмара Кюбауэра не одержали ни одной победы, а также матч против Ливерпуля пропустят Мозес Узор, который является лучшим ассистентом команды, и Джордж Белло – основной левый защитник.

У Ливерпуля похожая кадровая ситуация. Коллектив Андони Ираолы отправился на выездной поединок без Коди Гакпо, Доминика Собослаи и Александра Исака, которые уже пропустили матч против Ман Сити, где “красные” уступили со счётом 0:3.

Эксперты BETKING считают гостей очевидными фаворитами. На победу Ливерпуля коэффициент составляет 1.30, триумф ЛАСКа оценивают в 9.00, а ничью – в 6.00.

Фейеноорд — Комо

14 октября | 19:45 | Де Кёйп, Роттердам.

В то же время пройдёт матч, который обещает больше интриги для нейтрального зрителя.

Нидерландский Фейеноорд примет амбициозного новичка Лиги чемпионов – итальянский Комо.

Хозяева сейчас идут на первом месте в Эредивизи, не проиграв ни одного матча, при этом отрыв у них небольшой. АЗ и ПСВ имеют всего на 1 набранное очко меньше.

У Комо ситуация в чемпионате несколько сложнее. Команда Сеска Фабрегаса занимает 7 место и не смогла победить в последних двух матчах. В частности, коллектив испанца не смог обыграть новичка элитного дивизиона – Фрозиноне.

В линии BETKING фаворитом считают Комо, коэффициент на их победу – 1.90. Триумф Фейеноорда оценивается в 3.50, а ничья – в 4.33.

Астон Вилла — Фенербахче

14 октября | 22:00 | Вилла Парк, Бирмингем

Команда Унаи Эмери плохо начала текущий сезон. Лишь в 5 туре “вилланы” смогли одержать первую победу, обыграв Тоттенхэм, дела у которого идут ещё хуже. В прошлом матче бирмингемцы сыграли вничью с Брентфордом.

Фенербахче на внутренней арене чувствует себя довольно хорошо, но стоит отметить, что “жёлтые канарейки” уступили Бешикташу.

В BETKING считают фаворитами хозяев. На победу бирмингемцев коэффициент 1.64, на ничью – 4.25, а на триумф стамбульцев – 5.00.

Бетис — Порту

14 октября | 22:00 | Эстадио де ла Картуха, Севилья

В следующем матче игрового дня Бетис встретится с Порту. Обе команды хорошо чувствуют себя на внутренней арене, поэтому стоит ожидать довольно интересного поединка.

В линии BETKING ожидают атакующей игры от обеих команд. Коэффициент на то, что обе команды забьют, – 1.65.

Будё/Глимт — Боруссия Дортмунд

13 октября | 22:00 | Аспмира Стедиум, Будё

Как и вчера, зрители увидят норвежско-немецкое противостояние. Вчера это был матч Викинга против Баварии, а сегодня это поединок Будё/Глимта и Боруссии Дортмунд.\

Именно с Викингом, кстати, Будё/Глимт сейчас борется за чемпионство, имея по 53 очка.

Боруссия сейчас тоже делит первое место, но Бундеслига только началась. “Шмели” имеют по 13 очков с Фрайбургом.

Эксперты BETKING прогнозируют, что больше всего шансов стать автором гола в этом матче имеет Серу Гирасси. На забитый мяч от нападающего Боруссии Дортмунд коэффициент составляет 1.85

Манчестер Сити — ПСЖ

14 октября | 22:00 | Этихад Стэдиум, Манчестер

Мы добрались до главного матча игрового дня. Манчестер Сити примет двукратного действующего обладателя Лиги чемпионов.

“Горожане” будут принимать парижан на фоне скандала с нарушениями финансовых правил АПЛ, однако, похоже, на команду эти новости не сильно повлияли, ведь, как уже было упомянуто выше, подопечные Энцо Марески с лёгкостью обыграли на выходных Ливерпуль.

ПСЖ, в то же время, постепенно “вкатывается” в сезон. В последних трёх матчах столичный коллектив не потерял ни одного очка после того, как в первых трёх поединках Лиги 1, наоборот, не одержал ни одной победы.

В этих матчах коллектив Луиса Энрике обыграл, в частности, Марсель, матчи с которым всегда являются довольно принципиальными.

В линии BETKING фаворитами считают хозяев. На их победу коэффициент 2.16, тогда как на победу ПСЖ – 2.90. Ничья оценивается в 4.20.

Рома — Реал Мадрид

14 октября | 22:00 | Стадио Олимпико, Рим

Ещё одним интересным матчем для нейтрального зрителя обещает стать поединок между Ромой и Реалом.

“Волки” в начале сезона демонстрируют отличную форму, которая при сохранении того же темпа на дистанции обещает им борьбу за чемпионство. Сейчас подопечные Джан Пьеро Гасперини идут на третьей позиции, отставая от Интера и принципиального соперника в лице Лацио на 2 очка.

У Реала есть определённые трудности, хотя они и не оказывают катастрофического влияния на их турнирное положение на данный момент. “Сливочные” уступили в мадридском дерби и за несколько туров до этого проиграли Бетису.

В прошлом туре подопечные Жозе Моуринью смогли победить Вильярреал, но победа была тяжёлой – 1:0. Кроме того, не обошлось без скандала, ведь в этом матче красную карточку получил Винисиус Жуниор, и после этого Жозе Моуринью отказался приходить на послематчевую пресс-конференцию, чтобы “не получить дисквалификацию”.

В линии BETKING ожидают довольно большого количества голов. На тотал больше 2.5 коэффициент – 1.41.

Слован — Штутгарт

14 октября | 22:00 | Тегельне поле, Братислава.

В этом матче может быть украинский интерес, ведь за Слован выступает Данило Игнатенко.

Также за братиславцев играет Николай Кухаревич, но из-за повреждения он пропустит игру.

На внутренней арене Слован выступает неубедительно, занимая 4-ю строчку после 9-ти сыгранных матчей.

У Штутгарта ещё большие трудности в Бундеслиге. “Швабы” идут лишь на 11 позиции, имея 6 очков в 5 матчах.

Эксперты BETKING, впрочем, не сомневаются в победе немецкого клуба и дают на неё коэффициент 1.30, а вот успех Слована оценивают в 9.50. Ничья также вряд ли светит словакам с коэффициентом 6.00.

Шахтёр — АЕК Афины

14 октября | 22:00 | Стэмфорд Бридж, Лондон

Шахтёр проведёт свой первый условно домашний матч в Лиге чемпионов. “Горняки” примут на лондонском Стэмфорд Бридж греческий АЕК Афины.

Положение дончан хорошо известно украинским болельщикам. На прошлой неделе коллектив Арды Турана разгромил Верес и вышел на первое место благодаря ничьей Полесья с Буковиной.

АЕК также хорошо выступает на внутренней арене. На счету афинского коллектива 14 очков в 6 матчах. Они также победили своего соперника в прошлые выходные со счётом 3:0.

BETKING ожидает, что как минимум 3 гола будет и в этом матче. Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.84.

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