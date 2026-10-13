Спецпроект Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Атлетико - Манчестер Юнайтед, матчи Баварии и Барселоны
Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 2-го тура Лиги чемпионов.
Во вторник, 13 октября, стартует второй тур Лиги чемпионов, который подарит болельщикам несколько интригующих матчей.
В основном, европейские гранды сыграют с очевидно слабыми соперниками, однако пара вывесок могут привелчь внимание многих фанатов. Рассмотрим внимательней предстоящие поединки.
Ланс - Спортинг
13 октября | 19:45 | Стад Феликс Болар, Ланс
Откроет второй тур матч между двумя не самыми уверенными представителями своих чемпионатов - Лансом и Спортингом.
Ланс сенсационно начал сезон, но вскоре уволил тренера, который принес им Суперкубок Франции. Уже под началом Янника Каюзака команда плохо выступает в чемпионате, занимая 10-ю строчку, однако перед паузом сумели оборвать безпроигрышную серию Лиона.
У Спортинга ситуация также нерадужная. Уже после восьми туров «львы» уступают лидирующему Порту шесть очков. Однако в Лиге чемпионов клуб добыл уверенную победу над Галатасараем.
Эксперты BETKING не сумели определить фаворита матча, давая практически одинаковые коэффициенты на победителя. Успех Ланса оценивается в 2.50, а Спортинга - в 2.54. Ничья же получила коэффициент 4.00.
Сабах - Славия
13 октября | 19:45 | Олимпийский, Баку
В Баку же пройдет встреча аутсайдеров, где местный Сабах примет пражскую Славию. Оба клуба проиграли в первом туре, а Сабах еще и претерпел разгром в своем первом в истории матче в Лиге чемпионов.
На линии BETKING все еще не верят в шансы азербайджанцев заработать свои первые три очка, давая коэффициент на их победу 3.40, а шансы Славии оцениваются в 2.08. Ничья же считается еще менее веротяным исходом с коэффициентом 3.75.
Арсенал - Лилль
13 октября | 22:00 | Эмирейтс, Лондон
Действующий чемпион Англии, будто бы, растерял свою форму. Команда Артеты безваольно уступила Брайтону, а затем с огромным трудом выгрызла победу у Лидса. Матч против Лилля так же вряд ли будет простым.
Тем более, что французский клуб наоборот чувствует себя прекрасно, занимая вторую строчку в чемпионате. Хотя Лилль также растерял форму за время паузы, с трудом обыграв Гавр после возвращения.
С учетом, что Арсенал - очевидный фаворит матча, эксперты BETKING ожидают уверенную победу «канониров». Тотал больше 2.5 получил коэффициент 1.55, а тотал меньше 2.5 - 2.40.
Атлетико - Манчестер Юнайтед
13 октября | 22:00 | Ванда Метрополитано, Мадрид
Пожалуй, центральный матч первого игрового дня. Атлетико после восьми туров уступает только Барселоне, зато у команды Симеоне серия из четырех побед. А началась она с поражения Ливерпулю в прошлом туре, за которую «матрацники» точно хотят поквитаться с англичанами.
Манчестер Юнайтед резко пошел на дно с Майклом Карриком. У команды шесть очков в шести турах, а матч с Тоттенхэмом снова показал недостаток мотивации у манкунианцев.
На линии BETKING ожидают большого количества голов в этом поединка. Коэффициент на 5+ голов составляет 3.60 в то время, как на три гола - 4.00, а на два - 4.20.
Викинг - Бавария
13 октября | 22:00 | Лисе Арена, Ставангер
По забавному стечению обстоятельств Викингу снова предстоит сойтись с немецким клубом, теперь Баварией, которая ранее разгромила Буде/Глимт. С котором, кстати, Викинг прямо сейчас имеет по 53 очка.
Несмотря на очевидного фаворита, эксперты BETKING не ждут большого разгрома, давая коэффициент на тотал голов Баварии больше 3.5 1.81, а на больше 4.5 уже 2.90.
Вильярреал - Наполи
13 октября | 22:00 | Эстадио де ла Керамика, Вильярреал
Еще один матч команд, которые в этом сезоне выступают ниже ожиданий. Вильярреал проиграл в первом туре Боруссии, а в чемпионате идет одиннадцатым. Наполи же проиграл Арсеналу, а в Серии А также находится в середине таблицы.
При этом обе команды демонстрируют схожие нестабильные результаты, теряя очки в матчах против аутсайдеров. Но в этом поединке четкого аутсайдера нет.
На линии BETKING шансы команд оцениваются примерно равно, хотя эксперты и отдают предпочтение «желтой субмарине», давая коэффициент на ее победу 2.20. Победа Наполи на выезде оценивается в 3.10, а ничья - в 3.75.
Галатасарай - Барселона
13 октября | 22:00 | Рамс Парк, Стамбул
Галатасарай, уступивший Спортингу в первом туре, попробует отнять очки у неудержимой Барселоны. Однако, несмотря на успехи «львов» в чемпионате, шансов сдержать команду Флика у них очень и очень мало.
Барселона в этом сезоне легко громит любого соперника и удивляет лишь тогда, когда забивает менее трех-четырех голов. Так что выезд в Турцию вряд ли станет испытанием для каталонцев.
На линии BETKING не сомневаются, что Галатасарай сможет хотя бы отличиться в этом матче, потому дают коэффициент на тотал больше 0.5 турецкого клуба 1.40, а тотал меньше 0.5 - 3.00.
Интер - Брюгге
13 октября | 22:00 | Джузеппе Меацца, Милан
Интер в этом сезоне выглядит, как команда которая намерена забрать еще один скудетто. И даже в Лиге чемпионов «нерадзурри» дали достойный бой Реалу.
Брюгге же неплохо смотрелся против Астон Виллы, хотя в чемпионате пока проигрывает гонку за титул. Однако Интер все равно для них команда из другой лиги.
Эксперты BETKING не сомневаются в победе итальянского клуба и дают на нее коэффициент 1.07, а вот успех Брюгге оценивает в 10.00. Ничья так же вряд ли светит бельгийцам с коэффициентом 6.50.
РБ Лейпциг - ПСВ
13 октября | 22:00 | Ред Булл Арена, Лейпциг
РБ Лейпциг примет дома бывшего соперника Шахтера ПСВ. Немецкий клуб хоть пока и не нашел свою игру в этом сезоне, а в Лиге чемпионов разгромно влетел Комо, все равно выглядит фаворитом в домашних стенах.
ПСВ идет по сезону уверенней будущего соперника, и даже заработал первое очко в Лиге чемпионов, но в Германии придется очень трудно. «Быки» неплохо играют дома и в этом сезоне уступили только Баварии перед своими болельщиками.
В этом сезоне матчи РБ Лейпциг сопровождаются большим количеством голов, потому на линии BETKING дают коэффициент на тотал больше 3.5 1.84, а на тотал меньше 3.5 - 1.96.
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