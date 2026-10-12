Футбол в тени угрозы: матч в Саудовской Аравии, несмотря на возможную ракетную атаку
Матч мог быть отменен из-за ракетной атаки на аэропорт, но АФК подтвердила его проведение с часовой задержкой.
Перед началом футбольного поединка власти Саудовской Аравии выпустили экстренное предупреждение о потенциальной угрозе. В городе также были зарегистрированы взрывы.
Игроки обеих команд и судьи ожидали решения организаторов турнира в зоне под трибунами. Игра могла быть отменена из-за ракетной атаки на Международный аэропорт Короля Халида в Эр-Рияде.
Тем не менее, Азиатская конфедерация футбола (АФК) подтвердила, что игра пройдет. Команды вышли на поле с задержкой около часа от намеченного времени.
В стартовом составе команды Аль-Наср ожидалось участие португальского нападающего Криштиану Роналду.
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