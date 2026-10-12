ФИФА способна финансировать федерации: УЕФА и КОНКАКАФ против продажи прав на ЧМ

ФИФА имеет достаточно средств для поддержки национальных федераций, утверждают УЕФА и КОНКАКАФ, предлагая выделить каждой ассоциации по 10 млн долларов.

УЕФА и КОНКАКАФ в совместном заявлении подтвердили, что ФИФА обладает необходимыми ресурсами для финансирования национальных федераций, сообщает The Times.



Это заявление следует после попытки Инфантино продать права на чемпионат мира частным инвесторам в целях, по его словам, получения средств для поддержки национальных федераций.



УЕФА и КОНКАКАФ утверждают, что ФИФА способна без труда выделить более 2 млрд долларов, предоставляя каждой национальной ассоциации по 10 млн долларов.



"Мы предлагаем установить разумный резерв в размере примерно 2,3 млрд долларов США, что соответствует одному году прогнозируемых расходов. Такой консервативный подход обеспечил бы ФИФА существенную финансовую защиту и позволил бы избежать искажений, возникающих при учете исключительных расходов на проведение турниров в качестве регулярных операционных расходов.

Кроме того, благодаря устойчивому финансовому положению ФИФА могла бы без труда открыть недорогие кредитные линии, к которым можно было бы прибегнуть в случае беспрецедентного дефицита ликвидности.

Исходя из этого анализа, наше первоначальное предложение о единовременной выплате 10 млн долларов каждой из 211 национальных ассоциаций - членов ФИФА, а теперь также конфедерациям и региональным союзам, - является осторожным и вполне посильным решением".



Также ранее сообщалось о замечательном достижении Энцо Мареска в АПЛ.