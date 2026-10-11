Динамо - Карпаты: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка восьмого тура чемпионата Украины.

Центральным матчем восьмого тура УПЛ станет противостояние Динамо и Карпат, которое состоится в Киеве 11 октября.

Обе команды находятся в хорошей форме, однако так же соперники уже показали, что могут допускать серьезные ошибки. Победителем предстоящего поединка станет та команда, которая сумеет выполнить собственный план на поле.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Динамо - Карпаты.

Динамо - Карпаты

11 октября | 13:00 | Динамо им. В. Лобановского, Киев

На международную паузу команды уходили по-разному. Динамо оформило уверенную победу над Зарей, тогда как Карпаты потеряли очки в матче с Вересом. Во время же самой паузы львовский клуб провел товарищескую встречу с Мехеленом, обыграв бельгийцев 2:3.

В итоге, непосредственно перед матчем Динамо и Карпаты имеют несколько разные цели, если не считать борьбу в чемпионате. Киевляне набрали ход и сделают все, чтобы продолжить серию. Карпаты же наоборот сильно сбавили, и теперь им нужно вернуть все на круги своя.

Если же обратить внимание на ситуацию в турнирной таблице, то обе команды находятся впритык к лидирующей тройке. Однако у Динамо все еще есть матч в запасе, так что потенциально команда Костюка находится выше своего соперника.

Интересный факт

Динамо и Карпаты провели между собой 79 поединков, в которых киевляне оказывались сильнее 50 раз. Лишь восемь побед добавили в свой актив Карпаты, и еще 21 матч завершился вничью.

В последнем же очном матче победу одержал как раз львовский клуб. Четвертого апреля этого года Карпаты обыграли Динамо за счет быстрого гола Фала.

Ориентировочные составы

У Динамо все те же проблемы с составом, Костюк не может рассчитывать сразу на ряд своих защитников - Вивчаренко, Тимчика и Попова. С другой же стороны Нещерет готов играть, также могут вернуться Буяльский и Сыч.

У Карпат также не предвидится больших изменений в составе. Все еще отбывает дисквалификацию Ян Костенко, а в остальном команда готова к игре, и, вероятно, за счет товарищеского матча находится в лучшей физической форме.

Динамо: Нещерет – Сыч, Кендзера, Михавко, Дубинчак – Лонвейк, Бражко, Рубчинский – Ярмоленко, Пономаренко, Кабаев.

Карпаты: Мысак – Калеро, Бабогло, Педросо, Вантух – Чачуа, Моха, Феллипе – Чебер, Сери, Русин.

Прогноз BIGMIR: 2:1

Карпаты сейчас усиленно ищут свою форму, чему сильно мог помочь товарищеский матч, однако рассчитывать на победу против Динамо сейчас будет сложно.

Киевляне уходили на международную паузу в отличной форме, и главным вопросом будет, сумел ли Костюк ее сохранить. При этом команде все еще есть что доказывать, потому играть они будут на результат.

Скорее всего, обе команды сумеют отличиться, но именно Динамо выглядит явным фаворитом предстоящего поединка.

На линии BETKING также считают столичный клуб фаворитом матча и дают коэффициент на его победу 1.87. Успех Карпат оценивается в 4.00, а ничья - 3.78.

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