Верес - Шахтер: анонс матча чемпионата Украины

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, превью поединка восьмого тура чемпионата Украины.

Уже в эту пятницу, 9 октября, европейские чемпионаты, включая УПЛ, вернутся после международной паузы. Восьмой тур чемпионата Украины будет открыт матчем между Вересом и Шахтером.

Обе команды находятся в неплохой форме и обеим нужны очки, потому матч будет непростым и жарким. К тому же еще и после трехнедельной паузы.

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи Верес - Шахтер.

Верес - Шахтер

9 октября | 15:30 | Авангард, Ровно

Шахтер уходил на международную паузу, занимая вторую строчку. «Горняки» имеют по 18 очков с Полесьем, потому нужно зарабатывать баллы, чтобы опередить житомирский клуб.

И у команды Турана отличные шансы на это, в последних пяти матчах УПЛ Шахтер одержал четыре победы, уступив только как раз Полесью. А неуступчивый Верес, который наконец нашел свою игру, может попробовать прервать эту серию.

Ровенский клуб действительно показал большой прогресс всего за семь туров. Команда начинала в статусе аутсайдеров, а сейчас расположилась на шестой строчке.

Во время международной паузы команда Шандрука сыграла пропущенный матч с Кудривкой, где заработала еще три очка. Но в матчах против лидирующих команд Верес все еще не так силен, хоть перед паузой и сумели выгрызть ничью против Карпат.

Интересный факт

Шахтер и Верес провел между собой 22 поединка, и львиную долю побед имеют «горняки» - 18. Ровенский клуб же сумел обыграть донеччан лишь один раз, а еще три матча завершились ничьей.

В прошлом же сезоне Шахтер дважды обыграл Верес в чемпионате. Последняя победа была непростой, исход матча решил единственный гол Валерия Бондаря в самом конце поединка.

Ориентировочные составы

У Вереса кадровая ситуация мало поменялась. В лазарете продолжает находится Блэр, также матч против Кудривки пропустили Александров и Смиян. Тем не менее, с атакующим потенциальном у команды Шандрука все неплохо, тренер уже успел и наиграть пару связок, и опробовать новые варианты.

У Шахтера же все как обычно. С учетом международной паузы и предстоящих матчей Лиги чемпионов, от Турана стоит ждать его фирменной ротации. К тому же, Верес не является очень опасным соперником для «горняков» как минимум на бумаге, что даст тренеру больше пространства для выбора состава.

Верес: Горох – Протасевич, Ципот, Вовченко, Смиян – Чечер, Харатин, Шарай, Гонсалвеш, Лима - Фабрисиу.

Шахтер: Ризнык – Караваев, Бондарь, М. Сантос, Педро Энрике – Назарина, Педриньо, Крыськив, Невертон, Алиссон – Мейреллиш

Прогноз ISPORT: 0:2

В целом, главной интригой матча будет то, сумеет ли Верес продлить свою серию без поражений. Но с учетом статуса соперника, вопрос больше похож на риторический.

Полесье вынуждает «горняков» бороться до конца в каждом матче, чтобы не отставать в чемпионской гонке. Потому у Вереса будет очень мало шансов, чтобы рассчитывать даже на ничью, однако испортить настроение Шахтеру команда Шандрука точно попытается.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, на которую дают коэффициент 1.28. Победа Вереса же оценивается лишь в 11.00, а ничья имеет коэффициент 5.50.

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