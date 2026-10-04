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Строительство стадиона в NEOM заморожено: ЧМ по футболу под угрозой?

Строительство стадиона на 46 тысяч мест приостановлено в рамках проекта NEOM, сроки завершения остаются неизвестными.
Строительство стадиона в NEOM заморожено: ЧМ по футболу под угрозой?
Модель NEOM Line city / Getty Images

Строительство 46-тысячного стадиона в рамках инновационного проекта The Line, входящего в состав NEOM, было временно приостановлено. Стоимость проекта стадиона составляла 2,5 миллиарда долларов, но в настоящее время его реализация заморожена, и сроки завершения строительства остаются неопределенными, сообщает Reuters.

Такое решение было принято из-за задержек и сокращения масштаба проекта NEOM. В апреле глава саудовского суверенного фонда PIF Ясир аль-Румайян заявил, что проект The Line больше не является приоритетным.

Несмотря на это, Саудовская Аравия продолжает готовиться к Чемпионату мира по футболу 2034 года. Предполагается построить или модернизировать 15 стадионов в пяти городах.

По оценкам MEED Projects, общая стоимость строительных проектов, связанных с чемпионатом, составляет около 22,7 миллиарда долларов.

Тем временем, главный тренер сборной Португалии согласился встретиться с Роналду для урегулирования возникшего конфликта.

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