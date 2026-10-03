От Челси до Шолинга: Кристиан Шевченко вступает в профессиональный футбол

Кристиан Шевченко продолжает свой профессиональный рост, присоединившись к команде Шолинг в седьмом дивизионе английского футбола.

Кристиан Шевченко, отпрыск президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, делает шаги в своем футбольном развитии, переходя к профессиональной игре после периодов в Челси, Тоттенхэме и Уотфорде. Теперь он официально вступает в состав команды Шолинг, которая играет в седьмом дивизионе английского футбола.



Кристиан начал свой футбольный путь в академии Челси. В декабре 2022 года он присоединился к юношеской команде Тоттенхэма под руководством бывшего игрока Манчестер Сити Яя Туре.



В июле 2023 года Шевченко перешел в Уотфорд. После прохождения через юношеские команды клуба он заключил профессиональный контракт летом 2025 года.



На международной сцене Кристиан представлял Украину, в том числе участвуя в чемпионате мира U-20 2025 года.



Сейчас этот 18-летний игрок продолжает свое обучение в Шолинге, где он получит возможность приобретать опыт в профессиональном футболе.