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От Челси до Шолинга: Кристиан Шевченко вступает в профессиональный футбол

Кристиан Шевченко продолжает свой профессиональный рост, присоединившись к команде Шолинг в седьмом дивизионе английского футбола.
От Челси до Шолинга: Кристиан Шевченко вступает в профессиональный футбол
Кристиан Шевченко

Кристиан Шевченко, отпрыск президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, делает шаги в своем футбольном развитии, переходя к профессиональной игре после периодов в Челси, Тоттенхэме и Уотфорде. Теперь он официально вступает в состав команды Шолинг, которая играет в седьмом дивизионе английского футбола.

Кристиан начал свой футбольный путь в академии Челси. В декабре 2022 года он присоединился к юношеской команде Тоттенхэма под руководством бывшего игрока Манчестер Сити Яя Туре.

В июле 2023 года Шевченко перешел в Уотфорд. После прохождения через юношеские команды клуба он заключил профессиональный контракт летом 2025 года.

На международной сцене Кристиан представлял Украину, в том числе участвуя в чемпионате мира U-20 2025 года.

Сейчас этот 18-летний игрок продолжает свое обучение в Шолинге, где он получит возможность приобретать опыт в профессиональном футболе.

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