Украина уступает Северной Ирландии в Лиге наций: Ярмоленко призывает к оптимизму

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В ходе третьего раунда Лиги наций УЕФА национальная команда Украины уступила команде Северной Ирландии в Трнаве.



Андрей Ярмоленко, форвард украинской команды, выразил свои впечатления о сыгранном матче после его окончания.

Украинский футболист подчеркнул:

Мы, конечно, разберем эту игру. Думаю, тренер укажет нам на ошибки, которые мы допустили, в первую очередь - в атаке. Пропустили три мяча, и я считаю, что для такой игры это слишком много, ведь все, что создали соперники, они и забили. Но это футбол, такое случается. Нужно разобрать матч, сделать выводы и двигаться дальше.

Считаю, что ничего страшного не произошло. Да, проигрывать тяжело, тем более - с таким счетом, но в этой группе еще ничего не решено. Нужно идти вперед и делать это с позитивом.