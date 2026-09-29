Аль-Хелаифи: Каждый футбольный клуб заслуживает глобального голоса

Аль-Хелаифи подчеркнул необходимость глобального представительства клубов и критиковал текущую политику ФИФА.

Во время Генеральной ассамблеи EFC в Копенгагене один из функционеров высказал свое мнение в форме официального заявления.



Аль-Хелаифи акцентировал внимание на том, что World Football Clubs, в качестве организации, обязана предоставлять клубам шанс обладать глобальным институциональным голосом, на равных с шестью континентальными конфедерациями.

Аль-Хелаифи заявил:

Каждый футбольный клуб в мире заслуживает быть представленным, быть услышанным и быть успешным с наилучшими для этого возможностями.

Он также подчеркнул, что EFC уже вышла за рамки своего изначального европейского формата. Сегодня организация включает в себя более 900 клубов из 55 стран, в то время как в 2021 году число команд составляло 247.Аль-Хелаифи выразился в таком ключе, который многие восприняли как скрытую критику президента ФИФА Джанни Инфантино. Лидер EFC заявил:

На самом деле прискорбно наблюдать сложившуюся сегодня ситуацию. Вместо того чтобы качественно улучшать нашу игру, мы тратим время на решение притянутых за уши проблем и глупых вопросов. Футбол процветает, когда мы прислушиваемся друг к другу. Когда мы откровенны друг с другом. Но прежде всего - когда мы честны перед самими собой.

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