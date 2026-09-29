Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Шок в турецком футболе: полиция задержала шестерых высокопоставленных судей по подозрению в коррупции

Операция в четырех провинциях: задержаны шесть человек, включая высокопоставленных футбольных арбитров Турции.
Шок в турецком футболе: полиция задержала шестерых высокопоставленных судей по подозрению в коррупции
Ферхат Гюндогду / tff.org

Уличенных в сотрудничестве с главным судьей, полиция задержала дополнительные шесть человек.

Эта совместная операция была осуществлена в четырех отдельных провинциях: Стамбуле, Анкаре, Элязыге и Манисе.

Вопросы, которые рассматриваются в ходе следствия, включают возможное вмешательство в процесс определения категорий судей, их назначения на матчи, оценку и результаты экзаменов по правилам футбола. Кроме того, расследуются утверждения о моббинге и фальсификации официальных документов.

Среди задержанных, в дополнение к Гюндогду, находятся председатель Ассоциации действующих футбольных арбитров Турции Ферди Карадорук, бывший заместитель председателя MHK Ахмет Шахин, бывший член комитета Юнус Йылдырым и еще три представителя судейской системы.

Акын Гюрлек, министр юстиции Турции, подтвердил намерение правительства провести расследование утверждений, которые могут подорвать доверие к турецкому футболу.

В ноябре 2025 года Турецкая футбольная федерация отстранила 149 арбитров от работы после расследования, которое выявило наличие у профессиональных судей букмекерских счетов.

Стоит отметить, что бывший игрок Манчестер Сити, обвиненный в убийстве двух людей, умер в возрасте 32 лет.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости