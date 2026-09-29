Шок в турецком футболе: полиция задержала шестерых высокопоставленных судей по подозрению в коррупции

Операция в четырех провинциях: задержаны шесть человек, включая высокопоставленных футбольных арбитров Турции.

Уличенных в сотрудничестве с главным судьей, полиция задержала дополнительные шесть человек.



Эта совместная операция была осуществлена в четырех отдельных провинциях: Стамбуле, Анкаре, Элязыге и Манисе.



Вопросы, которые рассматриваются в ходе следствия, включают возможное вмешательство в процесс определения категорий судей, их назначения на матчи, оценку и результаты экзаменов по правилам футбола. Кроме того, расследуются утверждения о моббинге и фальсификации официальных документов.



Среди задержанных, в дополнение к Гюндогду, находятся председатель Ассоциации действующих футбольных арбитров Турции Ферди Карадорук, бывший заместитель председателя MHK Ахмет Шахин, бывший член комитета Юнус Йылдырым и еще три представителя судейской системы.



Акын Гюрлек, министр юстиции Турции, подтвердил намерение правительства провести расследование утверждений, которые могут подорвать доверие к турецкому футболу.



В ноябре 2025 года Турецкая футбольная федерация отстранила 149 арбитров от работы после расследования, которое выявило наличие у профессиональных судей букмекерских счетов.



Стоит отметить, что бывший игрок Манчестер Сити, обвиненный в убийстве двух людей, умер в возрасте 32 лет.