Звезда Фрозиноне Квернадзе в центре трансферных слухов: Наполи и Рома в охоте

Квернадзе привлекает внимание Наполи и Ромы после блестящего старта сезона в Фрозиноне.

Спортивный журналист Николо Скира сообщает о возможном переходе Георгия Квернадзе, флангового нападающего футбольного клуба Фрозиноне, в другую команду во время зимнего трансферного окна.



Фрозиноне, только что присоединившийся к Серии А, поразил своим блестящим началом сезона, заняв шестую позицию после пяти раундов.



23-летний футболист из Грузии играл важную роль в этом достижении, забив четыре гола и совершив одну голевую передачу в последних пяти играх.



Квернадзе привлек к себе внимание таких команд как Наполи и Рома, которые внимательно следят за его игрой.



Стоит отметить, что Квернадзе проводит уже четвертый сезон в Фрозиноне после перехода из Динамо Батуми, и до этого его лучшим достижением за сезон было пять забитых мячей.



Также было упомянуто, что Ювентус может быть наказан за поведение своих фанатов.