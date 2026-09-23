Звезда Фрозиноне Квернадзе в центре трансферных слухов: Наполи и Рома в охоте
Спортивный журналист Николо Скира сообщает о возможном переходе Георгия Квернадзе, флангового нападающего футбольного клуба Фрозиноне, в другую команду во время зимнего трансферного окна.
Фрозиноне, только что присоединившийся к Серии А, поразил своим блестящим началом сезона, заняв шестую позицию после пяти раундов.
23-летний футболист из Грузии играл важную роль в этом достижении, забив четыре гола и совершив одну голевую передачу в последних пяти играх.
Квернадзе привлек к себе внимание таких команд как Наполи и Рома, которые внимательно следят за его игрой.
Стоит отметить, что Квернадзе проводит уже четвертый сезон в Фрозиноне после перехода из Динамо Батуми, и до этого его лучшим достижением за сезон было пять забитых мячей.
Также было упомянуто, что Ювентус может быть наказан за поведение своих фанатов.