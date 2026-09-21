Тоттенхэм готовит 125-миллионный трансфер Гиббс-Уайта: вторая попытка после неудачи 2025 года

Тоттенхэм нацеливается на полузащитника, несмотря на неудачу в прошлом периоде трансферов.

Football Insider сообщает, что лондонский клуб рассматривает возможность подписания контракта.



"Spurs" продолжают обращать внимание на 26-летнего английского футболиста, несмотря на неудачный переход в летний период 2025 года. Тогда Тоттенхэм пытался активировать условие на сумму 60 миллионов фунтов, но сделка не была выполнена из-за протестов Ноттингем Форест. Позже Гиббс-Уайт продлил свое соглашение с клубом.



Согласно источнику, в настоящее время полузащитник является одним из основных трансферных приоритетов Тоттенхэма. Его текущая стоимость оценивается примерно в 125 миллионов фунтов.



В прошлом сезоне Гиббс-Уайт забил 15 голов в английской Премьер-лиге. В 2026 году он уже забил 13 мячей в чемпионате Англии.



Напомним, что звезда итальянской национальной команды пропустит матчи Лиги наций.