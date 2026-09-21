Травма Степанова на поле: участие в матчах национальной команды под вопросом

Травма Степанова ставит под вопрос его участие в предстоящих матчах национальной команды Украины.

19-летний украинский футболист Степанов был вынужден покинуть игру на 30-й минуте из-за боли в бедре, которая возникла во время ускорения. После того, как он получил травму, он не смог продолжить игру и сел на газон. Это событие вызывает сомнения в его участии в предстоящих играх национальной команды Украины. Пока не было предоставлено информации о характере травмы.



Степанов был впервые приглашен в национальную команду Украины для участия в матчах Лиги наций накануне. Его успешное выступление в начале сезона, когда он забил голы в пяти последовательных матчах Эредивизи, стало одной из причин его дебютного вызова в команду.



Первый матч украинской команды в новом сезоне Лиги наций против Венгрии намечен на 25 сентября.



Недавно Степанов выразил свои мысли о дебютном приглашении в национальную команду Украины.