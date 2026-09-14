Месси взрывает MLS: 19-й гол сезона вывел его в лидеры бомбардиров

Месси забил 19-й гол в сезоне, став лидером по голам в MLS и увеличив общий счет до 928 голов в профессиональной карьере.

Аргентинец Месси отметился голом в матче против команды из Нэшвилла, который завершился со счетом 2:2. Этот мяч стал для него 19-м в текущем сезоне, что вывело его на первое место в списке топ-бомбардиров Major League Soccer (MLS).



Этот удачный удар позволил 39-летнему форварду увеличить общее количество голов, забитых за его профессиональную карьеру, до 928.



С лета 2023 года Месси выступает за Интер Майами. За это время он принял участие в 114 матчах различных турниров, где забил 99 голов и совершил 57 результативных передач.



Соглашение Месси с американским клубом будет действовать до конца 2028 года.



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