Болонья в предвкушении матча с Наполи: участие Довбика и Дзортеа под вопросом

Участие Довбика и Дзортеа в матче с Наполи под вопросом из-за проблем со здоровьем, а тренер Болоньи отстранен от матча.

В преддверии предстоящего матча с Наполи Болонья столкнулась с трудностями в своем составе. Участие в игре украинского форварда Артема Довбика и защитника Надира Дзортеа находится под сомнением, согласно информации от ANSA.



Довбик столкнулся с мышечными проблемами в области сгибателей. В прошлое воскресенье он забил свой дебютный гол за Болонью, сравняв счет в игре против Сассуоло - 2:2. Дзортеа, в свою очередь, испытывает проблемы с тазобедренным суставом.



Согласно первичной информации, у игроков нет серьезных повреждений. Однако тренерский штаб может принять решение не подвергать их здоровье риску и не включать их в состав на матч против Наполи.



Также стоит отметить, что главный тренер Болоньи Доменико Тедеско не сможет принять участие в матче с Наполи. Он был отстранен на два матча после инцидента в игре против Сассуоло. Клуб подал протест на это решение, рассмотрение которого запланировано на следующую неделю.