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Ванкувер Уайткэпс забивают исторический гол: мяч в воротах всего 0,2 секунды!

Ванкувер Уайткэпс забили необычный гол в матче против Лос-Анджелес Гэлакси, который стал вирусным в социальных сетях и получил статус одного из самых необычных голов года.
Ванкувер Уайткэпс забивают исторический гол: мяч в воротах всего 0,2 секунды!
Бруно Кайседо / Getty Images

В ходе регулярного сезона MLS Ванкувер Уайткэпс обыграли Лос-Анджелес Гэлакси, победив со счетом 3:0. Игра состоялась 9 сентября.

На 90-й минуте матча домашняя команда получила шанс на пробитие пенальти. Бруно Кайседо подошел к 11-метровой отметке, чтобы нанести удар. Голкипер Гэлакси Джеймс Марцинковски смог отбить мяч, но он, коснувшись его руки, все равно преодолел линию ворот.

Следующий момент оказался довольно забавным: мяч не коснулся ни сетки, ни стоек ворот. Из-за своего вращения он быстро вернулся на поле, но гол все равно был засчитан.



В социальных сетях этот момент быстро стал вирусным, получив статус одного из самых необычных голов года. Утверждается, что мяч находился за линией ворот всего 0,2 секунды, и это является первым случаем такого рода в истории футбола.

Также стоит упомянуть, что главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о необычных тренировках, которые он проводил с игроками в предсезонный период.

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