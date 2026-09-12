Ванкувер Уайткэпс забивают исторический гол: мяч в воротах всего 0,2 секунды!

Ванкувер Уайткэпс забили необычный гол в матче против Лос-Анджелес Гэлакси, который стал вирусным в социальных сетях и получил статус одного из самых необычных голов года.

В ходе регулярного сезона MLS Ванкувер Уайткэпс обыграли Лос-Анджелес Гэлакси, победив со счетом 3:0. Игра состоялась 9 сентября.



На 90-й минуте матча домашняя команда получила шанс на пробитие пенальти. Бруно Кайседо подошел к 11-метровой отметке, чтобы нанести удар. Голкипер Гэлакси Джеймс Марцинковски смог отбить мяч, но он, коснувшись его руки, все равно преодолел линию ворот.



Следующий момент оказался довольно забавным: мяч не коснулся ни сетки, ни стоек ворот. Из-за своего вращения он быстро вернулся на поле, но гол все равно был засчитан.





😳 El PRIMER GOL de la HISTORIA de PENAL que NO TOCÓ la RED, ni el PALO y la PELOTA estuvo dentro del ARCO por SÓLO 0.2 SEGUNDOS. https://t.co/xe6Re9JkyK — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) September 11, 2026

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