Ванкувер Уайткэпс забивают исторический гол: мяч в воротах всего 0,2 секунды!
Ванкувер Уайткэпс забили необычный гол в матче против Лос-Анджелес Гэлакси, который стал вирусным в социальных сетях и получил статус одного из самых необычных голов года.
В ходе регулярного сезона MLS Ванкувер Уайткэпс обыграли Лос-Анджелес Гэлакси, победив со счетом 3:0. Игра состоялась 9 сентября.
На 90-й минуте матча домашняя команда получила шанс на пробитие пенальти. Бруно Кайседо подошел к 11-метровой отметке, чтобы нанести удар. Голкипер Гэлакси Джеймс Марцинковски смог отбить мяч, но он, коснувшись его руки, все равно преодолел линию ворот.
Следующий момент оказался довольно забавным: мяч не коснулся ни сетки, ни стоек ворот. Из-за своего вращения он быстро вернулся на поле, но гол все равно был засчитан.
😳 El PRIMER GOL de la HISTORIA de PENAL que NO TOCÓ la RED, ni el PALO y la PELOTA estuvo dentro del ARCO por SÓLO 0.2 SEGUNDOS. https://t.co/xe6Re9JkyK— Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) September 11, 2026
В социальных сетях этот момент быстро стал вирусным, получив статус одного из самых необычных голов года. Утверждается, что мяч находился за линией ворот всего 0,2 секунды, и это является первым случаем такого рода в истории футбола.
Также стоит упомянуть, что главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о необычных тренировках, которые он проводил с игроками в предсезонный период.
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