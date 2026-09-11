УПЛ-2026/27, анонс тура №6: лидеры чемпионата проведут матчи против аутсайдеров

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнером проекта, анонс матчей очередного тура чемпионата Украины.

В пятницу, 11 сентрября, стартует шестой тур УПЛ, в котором может обостриться борьба как на вершине, так и в самом низу таблицы.

В рамках тура лидеры чемпионата встретятся с аутсайдерами в матчах, где обеим командам очень нужны очки, чтобы улучшить собственное положение.

Представляем превью очередных поединков чемпионата Украины.

Колос - Карпаты

11 сентября | 13:00 | Колос, Ковалевка

Откроет шестой тур как раз такой матч между Колосом и Карпатами.

Львовский клуб лидировал в таблице, но уступив Шахтеру в прошлом туре, опустился на третью строчку. Чтобы остаться в гонке Карпатам обязательно нужна победа, которая точно не будет простой.

Колос же пока проваливает сезон, набрав лишь два очка в четырех турах, команде также нужны очки, чтобы покинуть зону вылета. Ковалевцы обычно уверенно играют в домашних стенах, так что шансы на успех есть.

Эксперты BETKING ожидают, что неуступчивый Колос может претендовать на очки. Коэффициент на успех хозяев - 2.85, а на победу Карпат - 2.50. Ничья же оценивается в 3.33.

Кривбасс - Харьков

12 сентября | 13:00 | Гирнык, Кривой Рог

Кривбасс примет дома Харьков, который показывает отличную игру, но имеет проблемы с набором очков. Хотя в последних матчах похоже, что Бартулович решил проблемы с реализацией.

С другой стороны, криворожский клуб также не может похвастать стабильной формой, хотя и очков у них почти вдвое меньше, да и выступает пока команда не настолько хорошо, как соперник.

На линии BETKING уверены в победе Харькова, на которую дают коэффициент 1.86, а вот на победу хозяев - 4.20. Ничья имеет коэффициент 3.75.

ЛНЗ - Оболонь

12 сентября | 13:00 | Черкассы Арена, Черкассы

Схожая ситуация и в этом матче. ЛНЗ определенно потерял больше очков, чем должен был бы, так что матч против аутсайдера должен укрепить позиции черкащан.

У Оболони же в этом сезоне пока нет ни одной победы, и маловероятно, что «пивоварам» удастся исправить это в шестом туре.

BETKING считает ЛНЗ асболютным фаворитом матча и дает коэффциент на их победу 1.36. А на то, что Оболонь завоюет первые три очка в сезона, дается коэффицент 9.50. У гостей больше шансов зацепиться за ничью - 4.75.

Верес - Кудривка

12 сентября | 18:00 | Авангард, Ровно

Кудривка после пяти туров располагается на последнем месте в таблице, однако при определенных обстоятельствах победа исправит положение. Только добыть их в Ровно будет непросто.

Верес же в этом сезоне умеет удивлять, команда могла отобрать очки у Динамо и обыграла ЛНЗ. Потому клуб вполне может быть уверен в успехе в матче против окровенного аутсайдера.

Потому эксперты BETKING считают ровенский клуб фаворитом встречи, давая коэффициент на их победу 1.93. Победа гостей оценивается в 4.20, а ничья - 3.40.

Полесье - Левый берег

13 сентября | 15:30 | Центральный стадион, Житомир

Полесье сейчас по праву занимает первую строчку, обыграв Шахтер, да и в целом команда набрала хороший ход после поражения от Зари. «Волки» вряд ли испытают сложности против Левого берега.

Киевляне же имеют только четыре очка после четырех туров, зато сумели отобрать баллы у Карпат. А потому могут удивить нового лидера чемпионата.

Эксперты BETKING дают коэффицент на победу Полесья 1.41, а на победу Левого берега 4.20. Ничья оценивается в 4.50.

Буковина - Заря

13 сентября | 18:00 | Стадион Буковина, Черновцы

Буковина и Заря соседи в турнирной таблице, сейчас их разделяет лишь одно очко. Потому это будет принципиальный поединок середняков.

Обе команды также объединяет то, что они успели создать по сенсации, обыграв Динамо и Полесье соответственно.

На линии BETKING предалагают коэффициент 2.71 на победу хозяев и 2.62 - гостей.На ничью коэффицент составляет 3.20.

Динамо - Эпицентр

14 сентября | 15:30 | Стадион им. Лобановского, Киев

Динамо также сыграет с соседом по таблице Эпицентром. Киевляне сейчас на серьезном спаде, а Эпицентр просто понемногу набирает очки, хотя бы и против команд схожего уровня.

Главной интригой матча станет то, подарит ли он болельщикам очередную сенсацию. Только вот после позороного поражения Буковине Костюк просто обязан срочно исправить ситуацию, матч с ЛНЗ пока не стал показательным в этом плане.

Эксперты BETKING считают, что не подарит, давая коэффицент на победу Динамо 1.44, а на успех Эпицентра 7.00. Ничья имеет коэффициент 4.50.

Шахтер - Черноморец

13 сентября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Закроет шестой тур еще одна битва Давида с Голиафом. Шахтер примет во Львове Черноморец. У «горняков» пока очень нестабильный сезон, после отличного старта команда уступила Полесью и еле выцырапала очки у Карпат.

Черноморец же испытывает проблемы не только на поле, но и вне его, что так же влияет на футболистов. Тем не менее, в сравнении со стартом сезона, команда стала играть лучше, но вряд ли этого хватит против Шахтера.

Эксперты BETKING уверены в победе Шахтера, давая на нее коэффициент 1.13, а на победу Черноморца - 19.00. Ничья оценивается в 8.00.

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