ПСЖ разгромил Слован в Лиге чемпионов: Торрес забил хет-трик, Дембеле сделал дубль

Дембеле и Торрес стали героями матча, а игра Забарного вызвала критику.

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ убедительно победил Слован со счетом 6:1. Усман Дембеле дважды поразил ворота соперника, Ферран Торрес забил три гола, а Фабиан Руис также оставил свой след в матче, забив один гол. Единственный гол за гостей на счету Сулеймана Камары.



Илья Забарный провел на поле все 90 минут, однако его игра была оценена всего в 3 балла из 10 по версии L'Equipe, что стало минимальной оценкой среди игроков ПСЖ. В то же время Усман Дембеле, набравший 9 баллов, был признан лучшим игроком матча. Действия Забарного в эпизоде с пропущенным голом вызвали особую критику со стороны журналистов.



Тем не менее статистические сервисы оценили игру Забарного значительно выше. Sofascore присудил украинцу 7,0 балла, а его точность передач составила 94% (64 из 68).



Этот матч стал для Забарного вторым в сезоне-2026/27. В 2025 году он перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро без учета бонусов. За время игры в парижском клубе Забарный стал обладателем титулов чемпиона Франции, Лиги чемпионов, Межконтинентального кубка и Суперкубка Франции.