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Строительство крупнейшего в мире стадиона Аль-Хассан II в Бен-Слимане: матч мечты или испанские амбиции?

Строится стадион Аль-Хассан II стоимостью 12 миллиардов долларов, предполагаемая вместимость которого - 115 тысяч зрителей, что сделает его крупнейшим в мире.
Строительство крупнейшего в мире стадиона Аль-Хассан II в Бен-Слимане: матч мечты или испанские амбиции?
Фузи Лекджа / Getty Images

Представитель официального органа Марокко объявил о планах проведения матча в области Бен-Слиман, расположенной недалеко от Касабланки.

По данным агентства Reuters, в данном районе идет строительство нового стадиона Аль-Хассан II, стоимость которого оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Предполагается, что стадион сможет вместить 115 тысяч зрителей и станет крупнейшим футбольным стадионом в мире.

Испания также стремится получить право на проведение финала чемпионата мира по футболу. Однако Международная федерация футбола (FIFA) еще не приняла окончательное решение о месте проведения финального матча турнира.

Стоит отметить, что аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры о приобретении испанского футбольного клуба Эльденсе.

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