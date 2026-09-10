Строительство крупнейшего в мире стадиона Аль-Хассан II в Бен-Слимане: матч мечты или испанские амбиции?
Представитель официального органа Марокко объявил о планах проведения матча в области Бен-Слиман, расположенной недалеко от Касабланки.
По данным агентства Reuters, в данном районе идет строительство нового стадиона Аль-Хассан II, стоимость которого оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Предполагается, что стадион сможет вместить 115 тысяч зрителей и станет крупнейшим футбольным стадионом в мире.
Испания также стремится получить право на проведение финала чемпионата мира по футболу. Однако Международная федерация футбола (FIFA) еще не приняла окончательное решение о месте проведения финального матча турнира.
Стоит отметить, что аргентинский нападающий Лионель Месси ведет переговоры о приобретении испанского футбольного клуба Эльденсе.