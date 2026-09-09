Лига чемпионов, анонс 2-го игрового дня: Ливерпуль против Атлетико, Арсенал поехал в гости к Наполи

Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, анонс матчей 1-го тура Лиги чемпионов.

Первый тур лучшего клубного турнира Европы продолжает длиться.

После первых 6 матчей, которые состоялись вчера, сегодня мы увидим еще 6.

Предлагаем вам ознакомиться с анонсом этих шести поединков.

Барселона – Фейеноорд

9 сентября | 19:45 | Камп-Ноу, Барселона

Второй игровой день первого тура стартует матчем Барселоны против Фейеноорда. Для этих команд это будет первая личная встреча за долгое время. В последний раз они играли в еврокубках между собой еще в сезоне-1974/75. Тогда в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов прошла Барса, победив 3:0 по сумме двух матчей.

В текущем сезоне «сине-гранатовые» достаточно успешно начали борьбу во внутреннем чемпионате. Подопечные Флика остаются единственной командой, которая не потеряла ни одного очка после первых 4 туров.

У роттердамцев на внутренней арене дела идут немного сложнее. Они тоже не проигрывали, как и Барселона, но имеют две ничьи в пяти поединках.

Специалисты считают явным фаворитом Барселону, отдавая ей ощутимое преимущество.

В линии BETKING победа Барселоны оценивается коэффициентом 1,10, ничья — 11,00, а успех Фейеноорда — 21,00.

Штутгарт – Викинг

9 сентября | 19:45 | MHP Арена, Штутгарт

Матч между Штутгартом и Викингом из той когорты матчей, которая вряд ли привлечет внимание нейтрального зрителя, однако не стоит недооценивать обе команды, которые готовы доказывать, что оказались в этом турнире по праву.

Штутгарту не повезло стартовать в чемпионате матчем против Баварии, однако во втором туре «швабы» исправились и одержали разгромную победу, а также прошли во второй раунд Кубка Германии.

Викинг попал в Лигу чемпионов впервые в своей истории. В раунде плей-офф квалификации норвежский коллектив одолел Динамо Загреб.

В норвежской лиге сезон уже давно в разгаре, и сейчас Викинг отчаянно борется за чемпионство против Буде-Глимта, отставая от них на 3 очка после 19 туров.

Эксперты называют фаворитом этого противостояния Штутгарт.

Специалисты BETKING ожидают большого количества голов: тотал больше 3,5 гола имеет коэффициент 1,62, тогда как на тотал меньше 3,5 — 2,25.

Ливерпуль – Атлетико

9 сентября | 22:00 | Энфилд, Ливерпуль

Английский Ливерпуль вошел в этот сезон в состоянии перестройки. «Красные», несмотря на дорогостоящую трансферную кампанию прошлым летом, не залатали все дыры в своем составе, а после ухода Мохамеда Салаха появилась еще одна. Номинальной заменой ему стал Виктор Муньос, более правдоподобно же звучит то, что по влиянию заменить Салаха должен Брэдли Барколя.

Кроме этого, «красные» назначили нового тренера летом. Андони Ираола стартовал в АПЛ с 2 ничьих со счетом 2:2 и победы в третьем туре.

Что же до Атлетико, то главная сюжетная линия «матрасников» в межсезонье была посвящена (не)трансферу Хулиана Альвареса. Аргентинец так и не сменил клубную прописку, несмотря на свое большое желание перейти в Барселону.

Неясно, имела ли эта история влияние на других игроков, однако старт сезона у Атлетико довольно неудачный. Мадридцы набрали лишь 7 очков в 4 матчах, в частности уступив в последнем туре.

Фаворитом этого поединка считаются хозяева. Ливерпулю отдают довольно ощутимое преимущество.

По оценкам BETKING, обе команды имеют хорошие шансы забить как минимум один гол. Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1,62, на то, что этого не произойдет, — 2,26.

Наполи – Арсенал

9 сентября | 22:00 | Стадио Диего Армандо Марадона, Неаполь

Еще одним противостоянием между командами из топ-5 чемпионатов будет поединок между Наполи и Арсеналом.

У подопечных Массимилиано Аллегри старт чемпионата можно смело назвать неудачным. 2 поражения, в частности на выходных в матче против Ромы, и лишь 1 победа.

Что же до Арсенала, то команда Микеля Артеты, наоборот, не теряет очков на старте АПЛ. В трех матчах у «канониров» три победы.

Эксперты считают именно Арсенал фаворитом этого противостояния. На сайте BETKING на победу Наполи предлагают коэффициент 5,00, ничья оценивается в 3,75, а успех Арсенала — в 1,71.

ПСЖ – Слован

9 сентября | 22:00 | Парк-де-Пренс, Париж

Действующий обладатель Лиги чемпионов начнет свой путь к защите титула с домашнего матча против братиславского Слована.

На внутренней арене у французского коллектива пока есть проблемы. Парижане не одержали ни одной победы в трех матчах, лишь дважды сыграв вничью.

В свою очередь, Слован сыграл уже немного больше матчей в национальном чемпионате. У клуба из Братиславы сейчас 2 поражения и 4 победы в 6 матчах.

Несмотря на сомнительный старт в Лиге 1, специалисты считают фаворитом именно ПСЖ.

В линии BETKING можно поставить на ПСЖ с коэффициентом 1,05, на ничью — 14,00, а на Слован — 36,00.

Спортинг – Галатасарай

9 сентября | 22:00 | Эштадиу Жозе Алваладе, Лиссабон

Лиссабонцы не смогли одержать победу в первом туре внутреннего чемпионата, сыграв вничью, а далее они не допустили ни одной осечки, одержав 4 победы в 4 следующих матчах.

Стамбульцы идут похожим путем, однако в чемпионате Турции сейчас было сыграно на 1 матч меньше, поэтому у Галатасарая 3 победы в 4 матчах и 1 ничья.

Эксперты считают фаворитом хозяев с довольно существенным отрывом.

Букмекеры BETKING отдают предпочтение Спортингу: победа португальцев оценивается в 1,81, ничья — в 4,00, а успех Галатасарая — также в 4,00.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «Слотс Ю.Эй»: Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.