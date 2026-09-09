Звезда футбола Адель Таарабт объявил о завершении карьеры

Таарабт благодарит клубы и сборную Марокко за незабываемые моменты в его карьере.

Марокканский футболист Адель Таарабт объявил о конце своей долгой карьеры. В своем посте на Instagram он выразил благодарность всем, кто помог ему стать профессиональным спортсменом. Таарабт отметил, что футбол подарил ему незабываемые моменты и знакомство с уникальными людьми.



"Я знал, что этот день настанет, и вот пришло время закрыть эту главу. Футбол на протяжении многих лет занимал огромное место в моей жизни. Он подарил мне великолепные воспоминания, позволил познакомиться с невероятными людьми и пережить моменты, которые я никогда не забуду. Я просто хочу поблагодарить каждый клуб, за который я играл, от Ланса до Шарджи. Выступления за сборную Марокко всегда будут занимать особое место в моем сердце. Были хорошие моменты, сложные моменты, ошибки, прекрасные вечера... все. Но это был мой путь, и я ничего в нем не изменил бы. Спасибо за все", - написал Таарабт.

За время своей карьеры, Таарабт успел показать свои навыки в нескольких известных европейских и азиатских клубах. Он играл за французский Ланс, английские Тоттенхэм, Фулхэм и Куинз Парк Рейнджерс, итальянские Милан и Дженоа, а также португальскую Бенфику. В последние годы своей карьеры он играл за клубы ОАЭ Аль-Наср из Дубая и Аль-Шарджа.

В составе национальной сборной Марокко он провел тридцать официальных матчей и забил четыре гола.



Кроме того, стоит отметить, что ведущий полузащитник Наполи успешно перенес операцию на сердце.