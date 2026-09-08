Ярмоленко: Поражения - элемент футбола, но Динамо встанет

Ярмоленко уверен в преодолении проблем Динамо через упорные тренировки и психологическую устойчивость.

Андрей Ярмоленко, нападающий киевского футбольного клуба Динамо, выразил свои мысли о текущих проблемах команды в начале нового сезона. Он поделился видео-коллажем из последней игры против ЛНЗ из Черкасс и обозначил свою позицию по поводу сложностей на игровом поле.



В своем сообщении болельщикам и своим коллегам по команде Ярмоленко подчеркнул важность поддержания психологической устойчивости. Он убежден, что команда сможет справиться с текущими проблемами, если будет продолжать упорно трудиться на тренировках.



"Неудачи - это тоже часть футбола. Такое может случиться с каждым. Главное - не останавливаться. Работать дальше, становиться лучше и быть готовым к следующему моменту. Ведь следующий шанс обязательно будет", - сказал Ярмоленко.

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