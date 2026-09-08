Арсенал готовит новый контракт для Райса до 2031 года

Арсенал готовит новый контракт для Райса, который продлится до 2031 года, несмотря на его отказ от предложения из Саудовской Аравии.

Арсенал планирует продолжить сотрудничество с полузащитником Декланом Райсом, сообщил итальянский эксперт по трансферам Николо Скира. Ожидается, что новый контракт будет действовать до 2031 года, в то время как срок действия текущего договора истекает летом 2028 года.



Райс стал игроком Арсенала, перешедшим из другого лондонского клуба Вест Хэм в июле 2023 года. С того времени его контракт не был продлен.



В сезоне 2025/26 Райс принял участие в 36 матчах Премьер-лиги, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.



В начале сезона 2026/27 Райс играл в трех матчах английского чемпионата. В матче Community Shield против Манчестер Сити он вышел на поле во втором тайме, но не смог забить гол. Арсенал выиграл матч со счетом 3:0.



Скира также упомянул, что Райс недавно отказался от предложения от неизвестного клуба из Саудовской Аравии.

🚨 Excl. - #Arsenal are planning Declan #Rice’s contract extension until 2031. The midfielder has turned down a huge bid from Saudi in the last months and is considered a key-player by #Arteta, who pushing to lock the player. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 7, 2026

Также стоит отметить, что Астон Вилла недавно потеряла из-за травмы новичка, который еще не успел дебютировать за команду.