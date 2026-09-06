Верес и Заря разделили очки в 120-м домашнем матче в украинском чемпионате

Верес и Заря завершили матч 5-го тура УПЛ сезона 2026/27 вничью, несмотря на активные атаки обеих команд.

В рамках 5-го тура УПЛ сезона 2026/27 состоялась встреча между футбольными клубами Верес и Заря, которая завершилась вничью. Это был 120-й домашний матч для Вереса в рамках украинского чемпионата. Стоит отметить, что ровенская команда встречалась с Зарей после серии из трех домашних поражений.



На 22-й минуте игры Верес успешно реализовал быструю атаку на ворота Зари: Андре Гонсалвеш сделал навес с левого фланга, на который отреагировал Владислав Шарай, забив головой - 1:0.



Однако Заря быстро отыгралась. Сначала Нестеренко проверил Гороха дальним ударом, а на 31-й минуте Глущенко сделал дальнюю передачу на Елавича, который в воздушной борьбе обыграл вратаря Вереса - 1:1.



Верес - Заря - 1:1



6 сентября 2026 года, 5-й тур УПЛ



Ровно, стадион Авангард. Судья: Роман Блавацкий (Львов)



Голы:



1:0 - Владислав Шарай, 22-я минута (подача: Андре Гонсалвеш)

1:1 - Домагой Елавич, 31-я минута (подача: Антон Глущенко)



Составы команд:



Верес: Горох - Смиян, Вовченко, Ципот, Протасевич - Шарай (Помба, 65), Фабрисио (Баран, 65), Харатин, Гонсалвеш (Байя, 85) - Нийо (Чечер, 57), Блэр (Александров, 57)



Заря: Сапутин - Пердута, Эскинья, Джордан, Мачелюк - Елавич, Башич (Дришлюк, 86), Кушниренко (Юрченко, 86), Глущенко (Слесарь, 69) - Будковский, Нестеренко



Кроме того, несмотря на аннулированный гол, Динамо не смогло обыграть ЛНЗ.