Кривбасс и Колос разделили очки в напряженном матче: 2:2
В рамках чемпионата Украины по футболу встреча между командами Кривбасс и Колос закончилась вничью со счетом 2:2.
Криворожская команда, играющая на домашнем стадионе, открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Шевченко. Однако до окончания первого тайма Климчук, форвард гостей, успел сравнять счет.
На 66-й минуте Виливальд вновь вывел вперед Кривбасс. Но на 80-й минуте ситуация для команды из Ковалевки стала сложнее: Рухадзе, защитник Колоса, получил вторую желтую карточку и был отправлен с поля.
Несмотря на то, что команда оказалась в меньшинстве, Колос продемонстрировал стойкость и на 91-й минуте Тахири сравнял счет. В результате обе команды набрали по одному очку.
Кривбасс против Колоса - 2:2
- Шевченко, 28' (1:0)
- Климчук, 38' (1:1)
- Виливальд, 66' (2:1)
- Рухадзе, 80' (вторая желтая карточка, Колос)
- Тахири, 91' (2:2)
Также следует упомянуть, что в другой игре футбольный клуб из Чернигова победил тернопольскую Ниву, благодаря точному удару Сердюка в первом тайме.