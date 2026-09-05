Кривбасс и Колос разделили очки в напряженном матче: 2:2

Кривбасс и Колос сыграли вничью в матче чемпионата Украины, завершив игру со счетом 2:2.

В рамках чемпионата Украины по футболу встреча между командами Кривбасс и Колос закончилась вничью со счетом 2:2.



Криворожская команда, играющая на домашнем стадионе, открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Шевченко. Однако до окончания первого тайма Климчук, форвард гостей, успел сравнять счет.



На 66-й минуте Виливальд вновь вывел вперед Кривбасс. Но на 80-й минуте ситуация для команды из Ковалевки стала сложнее: Рухадзе, защитник Колоса, получил вторую желтую карточку и был отправлен с поля.



Несмотря на то, что команда оказалась в меньшинстве, Колос продемонстрировал стойкость и на 91-й минуте Тахири сравнял счет. В результате обе команды набрали по одному очку.



Кривбасс против Колоса - 2:2



- Шевченко, 28' (1:0)

- Климчук, 38' (1:1)

- Виливальд, 66' (2:1)

- Рухадзе, 80' (вторая желтая карточка, Колос)

- Тахири, 91' (2:2)



Также следует упомянуть, что в другой игре футбольный клуб из Чернигова победил тернопольскую Ниву, благодаря точному удару Сердюка в первом тайме.