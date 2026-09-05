Лука Модрич возвращается: готов играть за Хорватию в Лиге наций

5 сентября Хорватский футбольный союз (HNS) сообщил о том, что Лука Модрич будет играть в предстоящих матчах Лиги наций против Чехии, Испании и Англии. Главный тренер команды Славен Билич и президент HNS Марьян Кустич получили подтверждение от Модрича о его готовности принять участие в играх.



Билич выразил свое удовольствие от решения Модрича вернуться в команду, подчеркнув его значимость как на игровом поле, так и за его пределами:

Конечно, это решение Луки делает меня очень счастливым. Мы все осознаем, как много он приносит Хорватии - как на поле, так и за его пределами.

Я с нетерпением жду сотрудничества с ним снова, спустя 14 лет. Мы оба разделяем сильное стремление держать Хорватию на вершине, делать ее успешной командой, бок о бок с лучшими соперниками мира.