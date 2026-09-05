Лука Модрич возвращается: готов играть за Хорватию в Лиге наций
5 сентября Хорватский футбольный союз (HNS) сообщил о том, что Лука Модрич будет играть в предстоящих матчах Лиги наций против Чехии, Испании и Англии. Главный тренер команды Славен Билич и президент HNS Марьян Кустич получили подтверждение от Модрича о его готовности принять участие в играх.
Билич выразил свое удовольствие от решения Модрича вернуться в команду, подчеркнув его значимость как на игровом поле, так и за его пределами:
Конечно, это решение Луки делает меня очень счастливым. Мы все осознаем, как много он приносит Хорватии - как на поле, так и за его пределами.
Я с нетерпением жду сотрудничества с ним снова, спустя 14 лет. Мы оба разделяем сильное стремление держать Хорватию на вершине, делать ее успешной командой, бок о бок с лучшими соперниками мира.
#Croatia captain @lukamodric10 will be included in the upcoming national team squad for #NationdLeague encounters with Czechia, Spain, and England! ! 🇭🇷©️🙌— HNS (@HNS_CFF) September 5, 2026
🟥⬜️ Modrić has confirmed to head coach Slaven Bilić and HNS president Marijan Kustić his availability for the Nations… pic.twitter.com/c9zL029tRe
Ранее сообщалось, что 40-летний полузащитник планировал завершить свою международную карьеру в июле, после того как Хорватия была выбита из чемпионата мира.
Тем временем Роберто Де Дзерби обсудил перспективы украинского полузащитника Михаила Мудрика и его шансы на получение Золотого мяча.