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Черниговская команда продолжает победную серию: Сердюк принес победу над Нивой из Тернополя

Черниговская команда одерживает победу над Нивой из Тернополя, благодаря единственному голу, забитому Сердюком.
Черниговская команда продолжает победную серию: Сердюк принес победу над Нивой из Тернополя
Чернигов - Нива / facebook

В предыдущем сезоне футбольная команда из Чернигова привлекла к себе внимание, дойдя до финала национального Кубка, и продолжила эту победную серию в последнем матче.

Команда успешно противостояла Ниве из Тернополя и одержала победу.

Ключевым моментом игры стал единственный гол, забитый в середине первого тайма. Бесценным исполнителем этого гола стал игрок черниговской команды Сердюк.

Чернигов против Нивы Тернополь: 1:0
Гол: Сердюк (середина первого тайма).

Важно отметить, что Александр Усик был удостоен медали за свой вклад в успехи команды Полесье.

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