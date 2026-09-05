Черниговская команда продолжает победную серию: Сердюк принес победу над Нивой из Тернополя
Черниговская команда одерживает победу над Нивой из Тернополя, благодаря единственному голу, забитому Сердюком.
В предыдущем сезоне футбольная команда из Чернигова привлекла к себе внимание, дойдя до финала национального Кубка, и продолжила эту победную серию в последнем матче.
Команда успешно противостояла Ниве из Тернополя и одержала победу.
Ключевым моментом игры стал единственный гол, забитый в середине первого тайма. Бесценным исполнителем этого гола стал игрок черниговской команды Сердюк.
Чернигов против Нивы Тернополь: 1:0
Гол: Сердюк (середина первого тайма).
Важно отметить, что Александр Усик был удостоен медали за свой вклад в успехи команды Полесье.
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