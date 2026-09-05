Черниговская команда продолжает победную серию: Сердюк принес победу над Нивой из Тернополя

Черниговская команда одерживает победу над Нивой из Тернополя, благодаря единственному голу, забитому Сердюком.

В предыдущем сезоне футбольная команда из Чернигова привлекла к себе внимание, дойдя до финала национального Кубка, и продолжила эту победную серию в последнем матче.



Команда успешно противостояла Ниве из Тернополя и одержала победу.



Ключевым моментом игры стал единственный гол, забитый в середине первого тайма. Бесценным исполнителем этого гола стал игрок черниговской команды Сердюк.



Чернигов против Нивы Тернополь: 1:0

Гол: Сердюк (середина первого тайма).



Важно отметить, что Александр Усик был удостоен медали за свой вклад в успехи команды Полесье.