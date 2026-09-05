ФК Александрия заключает контракт с нападающим Войтиховским до 2028 года

Александрия привлекла Войтиховского в ответ на уход Яде в ЛНЗ, потеряв несколько игроков в этом трансферном периоде.

ФК Александрия подписал контракт с нападающим Максимом Войтиховским. Соглашение между спортсменом и клубом будет активно до 31 мая 2028 года, с опцией на продление еще на один год.



Согласно информации на официальной веб-странице клуба, Войтиховский получил свою футбольную подготовку в Тернополе. Во время своей профессиональной карьеры он выступал за такие команды как Днепр, Шахтер из Донецка, Волынь из Луцка, Черноморец из Одессы, Агробизнес из Волочиска, Подолье из Хмельницкого и Буковину из Черновцов, перед тем как присоединиться к Александрии.



Переход Войтиховского можно рассматривать как реакцию на уход нападающего из Мавритании Папе Ндиаги Яде, который 4 сентября покинул Александрию, чтобы присоединиться к ЛНЗ.



Следует упомянуть, что Александрия в текущем трансферном периоде потеряла несколько игроков.