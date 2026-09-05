Свист с трибун: фанаты Аль-Ахли недовольны игрой Бондаренко, несмотря на победу

Бондаренко стал объектом свиста фанатов, несмотря на уверенную победу команды Аль-Ахли со счетом 5:0 в матче с Аль-Риядом.

Во время матча пятого раунда саудовского чемпионата между Аль-Ахли и Аль-Риядом украинский полузащитник Артем Бондаренко стал объектом недовольства фанатов. Каждый раз, когда он взаимодействовал с мячом, с трибун раздавались свист и звуки неодобрения, как сообщает саудовская газета Аль-Яум.



Несмотря на то, что команда под управлением Марино Пушича добилась уверенной победы со счетом 5:0, игра Бондаренко не вызвала энтузиазма у местных болельщиков. В первом тайме его рейтинг составил 6,2, при этом он не произвел ни одного удара, не создал голевых возможностей и семь раз упустил мяч. На 62-й минуте, после перерыва, Бондаренко был заменен.



Такая реакция болельщиков вызвала недовольство у его командных товарищей. Рожер Ибаньес и Айван Тоуни жестами призывали фанатов поддерживать украинца, а не освистывать его.



После матча главный тренер Аль-Ахли Марино Пушич высказал свое мнение по этому вопросу. Он подчеркнул, что болельщики должны поддерживать всю команду и каждого игрока, представляющего клуб.



Стоит отметить, что саудовский клуб пытается расстаться с Бондаренко после коррупционного скандала, связанного со спортивным директором Руем Педру.