Полесье заняло третье место в украинской Премьер-лиге, принеся бронзу своему вице-президенту, бывшему абсолютному боксеру Александру Усику.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе и настоящий вице-президент футбольного клуба Полесье из Житомира Александр Усик стал обладателем бронзовой медали украинской Премьер-лиги. Клуб был награжден этой престижной наградой после успешного сезона-2025/26, в котором Полесье заняло третье место.



Медаль была вручена после победного матча пятого тура национального чемпионата, где житомирская команда одержала убедительную победу над Кудровкой.

Усик сказал своей команде:

Давно бронзы не было. Поздравляю всех. Невероятная игра. Ребята, вы можете больше, если будете помогать друг другу. Берите на себя ответственность, играйте, кайфуйте, будьте смелыми.

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