Вратарь Бущан возвращается в Динамо на арендных условиях от Полесья

Динамо привлекает Георгия Бущана, воспитанника своей академии, обратно в команду на условиях аренды до конца сезона-2026/27.

Футболист Георгий Бущан, вратарь из Житомира, переходит в киевское Динамо на условиях аренды от Полесья. Договор с 32-летним голкипером будет действовать до окончания сезона-2026/27.



Бущан является воспитанником Академии Динамо и прошел путь от молодежного футбола до основного состава киевского клуба. В составе Динамо он завоевывал титул чемпиона Украины, дважды становился победителем Кубка Украины и трижды получал Суперкубок Украины. Бущан также регулярно принимал участие в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сыграв за Динамо в общей сложности 181 официальный матч.



В январе 2025 года Бущан стал игроком клуба Аш-Шабаб из Саудовской Аравии. Однако летом 2025 года он вернулся в УПЛ, присоединившись к Полесью из Житомира: сначала на условиях аренды, а затем подписав полноценный контракт с клубом.



Кроме того, в состав Динамо вошел 21-летний вингер Кеассе Ба из швейцарской Лозанны.