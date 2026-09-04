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Сикан принес победу Андерлехту и стал героем матча против Кортрейка

Сикан принес победу Андерлехту, забив единственный гол в матче против Кортрейка и был признан лучшим игроком матча по версии SofaScore.
Сикан принес победу Андерлехту и стал героем матча против Кортрейка
Даниил Сикан / Getty Images

Даниил Сикан, нападающий брюссельского Андерлехта, стал главным героем победы своего клуба, принеся ему три важных очка в перенесенном матче третьего тура бельгийской премьер-лиги против Кортрейка. Домашний матч Андерлехта завершился минимальной победой 1:0, где единственный и решающий мяч был забит Сиканом на 43-й минуте.

За активное участие в игре Сикан был признан аналитическим порталом SofaScore лучшим игроком матча, получив оценку 8,3 балла. Этот гол стал шестым для Даниила в десяти матчах текущего сезона во всех турнирах (ранее он забил 5 голов в квалификации Лиги Европы) и первым в новом сезоне Лиги Жупиле.

Этот успех позволил Андерлехту подняться в турнирной таблице и восстановить уверенность после серии неудач.

Также стоит упомянуть, что украинский фланговый нападающий Михаил Мудрик провел свою первую тренировку в составе лондонского Тоттенхэма после недавнего перехода в команду на правах аренды.

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