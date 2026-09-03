Возвращение Эгиналдо: Шахтер приветствует бразильца

Эгиналдо возвращается в Шахтер для восстановления от травмы, но пока неготов к полноценным тренировкам с командой.

Футбольный клуб Шахтер из Донецка сообщил о возвращении в команду бразильского крайнего нападающего Эгиналдо. Футболист вернулся в Украину для продолжения восстановления после полученной в середине лета травмы под контролем медицинского штаба клуба.



Пресс-служба Шахтера подтвердила, что на данный момент Эгиналдо неготов полностью присоединиться к тренировочному процессу с основным составом команды.



В своих социальных сетях клуб приветствовал возвращение бразильца, разместив новые фотографии и выразив ожидание его скорого возвращения на игровое поле.





Кроме того, следует отметить, что Динамо усилилось новым игроком - 21-летним крайним нападающим Кеассе Ба из швейцарской команды Лозанна.