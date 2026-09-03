Михаил Мудрик: первая тренировка в Тоттенхэме в аренде после Челси

Михаил Мудрик начинает тренировки в Тоттенхэме под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби.

Лондонский футбольный клуб Тоттенхэм опубликовал фото с первой тренировкой украинца Михаила Мудрика.



25-летний фланговый игрок Мудрик, арендованный у Челси, также базирующегося в Лондоне, начал свою подготовку к предстоящему сезону под руководством главного тренера Роберто Де Дзерби. Важно отметить, что игрок и тренер уже ранее работали вместе в донецком Шахтере.

Straight to work for Misha and Tosin 💪 pic.twitter.com/pte1VatG6Z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 3, 2026

Официальное соглашение об аренде украинского футболиста было заключено 1 сентября 2026 года. Через два дня, 3 сентября, Мудрик полностью вошел в состав команды на тренировочной базе лондонского клуба.



Кроме того, стоит упомянуть, что новый игрок киевского Динамо Кеассе Ба впервые пообщался с пресс-службой клуба после своего официального перехода.