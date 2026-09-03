Спецпроект Ла Лига-2026/27, анонс тура №4: Реал в Севилье, Валенсия попробует не опозориться
Предлагаем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнером проекта, анонс матчей первого тура испанского чемпионата.
Мадридский Реал и Барселона начали новый сезон вообще без сюрпризов, побеждая всех своих соперников.
Наступает новая неделя и новые испытания для испанских грандов. Продолжат ли они свои победные серии?
Бетис – Реал Мадрид
4 сентября | 22:00 | Ла Картуха, Севилья
Под руководством Жозе Моуринью мадридский Реал начал новый чемпионат Испании довольно удачно. Три матча – три победы, причем команда сейчас идет второй в турнирной таблице.
Однако следующий соперник, возможно, относится к категории более сильных команд, чем те, с которыми Реал встречался до этого.
Бетис также стартовал с двух побед в двух турах, но на прошлой неделе провел очень интересный и богатый на голы матч против Леванте, в котором уступил со счетом 2:5.
Тем не менее мадридский Реал остается фаворитом этого противостояния, несмотря на результаты Бетиса, который, напомним, продолжает готовиться также и к выступлениям в Лиге чемпионов, что с клубом случается не так часто. Сейчас Бетис имеет шесть очков и занимает седьмую строчку.
Эксперты BETKING ожидают результативного футбола: тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,96, а тотал меньше 3,5 – 1,85.
Атлетик – Атлетико
5 сентября | 17:15 | Сан-Мамес, Бильбао
Атлетик из Бильбао начал сезон с двух поражений от Севильи и Барселоны, но в третьем туре в матче против Сельты баски сумели победить и набрать свои первые очки в новом сезоне. Сейчас в активе команды три балла.
В четвертом туре их ждет еще одно очень непростое испытание – поединок против мадридского Атлетико, который хоть и потерял очки в одном матче, но в двух других одержал достаточно уверенные победы.
Сейчас выше команды Диего Симеоне в турнирной таблице находятся только Барселона и Реал Мадрид. Атлетико имеет семь очков после трех туров.
Нельзя сказать, что у команды из Бильбао нет шансов в этом поединке, ведь на своем поле баски могут обыграть кого угодно. Все же на бумаге фаворитом этого противостояния выглядит именно Атлетико.
В линии BETKING на победу Атлетика предлагают коэффициент 3,00, ничья оценивается в 3,40, а успех мадридского Атлетико – в 2,36.
Райо Вальекано – Расинг С.
5 сентября | 19:30 | Кампо де Футбол де Вальекас, Мадрид
Райо Вальекано после трех туров имеет одно очко и занимает 18-е место, тогда как Расинг в предыдущем поединке одержал свою первую победу в сезоне и сейчас входит в топ-10. У Расинга четыре очка после трех матчей.
Фаворитом этого матча все же является Вальекано, несмотря на предыдущие достижения соперника.
Букмекеры BETKING также отдают предпочтение хозяевам: победа Райо Вальекано имеет коэффициент 2,28, ничья – 3,33, а успех Расинга – 3,10.
Вильярреал – Депортиво
5 сентября | 22:00 | Ла Серамика, Вильярреал
Вильярреал начал нынешний чемпионат далеко не лучшим образом. В первых двух турах команда сыграла вничью, но в третьем матче несколько неожиданно уступила Алавесу.
Теперь «желтая субмарина» занимает лишь 15-ю строчку в турнирной таблице, имея два очка после трех матчей.
У Депортиво также был старт с двух ничейных результатов подряд, но на прошлой неделе команда дома сумела одолеть Валенсию и на данном этапе сезона войти в топ-10 таблицы. Депортиво сейчас восьмой с пятью очками.
По оценкам BETKING, обе команды имеют неплохие шансы отличиться: коэффициент на «да» составляет 1,86, а на «нет» – 1,95.
Валенсия – Барселона
6 сентября | 17:15 | Месталья, Валенсия
Учитывая результаты на старте сезона у Валенсии и Барселоны, никакой интриги в их очном противостоянии ожидать не стоит.
Валенсия начала ужасно: нулевая ничья против Сельты, а затем два поражения подряд в матчах с Бетисом и Депортиво. Один гол, забитый за три матча.
Тогда как Барселона просто уничтожает своих оппонентов на старте, забив 12 голов в трех матчах. Каталонцы выиграли все три поединка и возглавляют турнирную таблицу.
Ожидаем, что и в этом поединке голов будет достаточно много. Рафинья уже забил пять, Фермин и Ямаль также находятся в отличной форме, а в команде есть кому еще и выстрелить!
На сайте BETKING тотал больше 3,5 гола оценивается коэффициентом 1,95, тогда как на тотал меньше 3,5 дают 1,80.
Алавес – Осасуна
6 сентября | 19:30 | Мендисорроса, Витория-Гастейс
Несколько неожиданно Алавес входит в топ-5 турнирной таблицы Ла Лиги после трех туров, имея в своем активе семь очков.
Однако и Осасуна также находится в этом топ-5, имея те же семь баллов. Выше них находятся только три гранда испанского футбола – Барселона, Реал Мадрид и Атлетико.
В очном противостоянии специалисты дают больше шансов на победу домашнему коллективу. Хотя Алавес и не побеждал Осасуну дома уже очень давно, еще с 2018 года.
Эксперты BETKING ожидают, что команды могут обменяться голами: коэффициент на «да» составляет 2,15, а на «нет» – 1,66.
Малага – Леванте
6 сентября | 19:30 | Ла Росаледа, Малага
После довольно неубедительного старта сезона, где Леванте в двух матчах набрал одно очко и не забил ни одного гола, в третьем туре их прорвало – они обыграли Бетис со счетом 5:2.
Теперь же они встретятся с последней командой чемпионата Малагой, которая проиграла двум мадридским грандам и сыграла вничью с Депортиво. Сейчас Малага имеет лишь одно очко после трех туров и находится на последнем месте.
И тем не менее эксперты считают именно Малагу фаворитом этого противостояния.
Букмекеры BETKING соглашаются с таким прогнозом: победа Малаги оценивается в 2,45, ничья – в 3,25, а успех Леванте – в 2,90.
Эспаньол – Севилья
6 сентября | 22:00 | RCDE Стэдиум, Барселона
Эспаньол в первом туре одержал разгромную победу, но после этого сыграл с мадридским Реалом и Реал Сосьедадом и в обоих матчах уступил. Сейчас команда занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице.
Их следующим соперником станет Севилья, которая также выиграла первые два матча, но на прошлой неделе уступила мадридскому Атлетико. Сейчас севильцы опережают Эспаньол в таблице и занимают шестое место.
Однако, несмотря на такие результаты Севильи, среди специалистов именно в этом поединке ее не считают фаворитом.
В линии BETKING фаворитом считается Эспаньол: на победу хозяев дают 2,20, ничья оценивается в 3,20, а успех Севильи – в 3,40.
Хетафе – Сельта Виго
7 сентября | 20:00 | Колисеум, Хетафе
В турнирной таблице Хетафе и Сельта находятся совсем рядом, хотя у Хетафе и на два очка больше. Мадридцы выиграли один матч, проиграв два других, а Сельта к двум поражениям добавила ничейный результат в первом туре.
На бумаге небольшое преимущество здесь у Хетафе. Кроме того, можно ожидать, что хотя бы одну команду здесь «прорвет», ведь забили они в этом сезоне всего по одному голу.
По оценкам BETKING, в этом матче стоит ожидать как минимум два гола: тотал больше 1,5 имеет коэффициент 1,62, а тотал меньше 1,5 – 2,25.
Эльче – Реал Сосьедад
7 сентября | 22:30 | Мартинес Валеро, Эльче
В первом туре Эльче сумел сыграть вничью, но в следующих двух матчах были поражения от Барселоны и Расинга. Сейчас команда имеет лишь одно очко и занимает 19-е место в турнирной таблице.
Теперь же Эльче попробует одержать первую победу в сезоне в домашнем матче против Реал Сосьедада, хотя преимущество на бумаге именно у гостевой команды.
Букмекеры BETKING ожидают, что обе команды могут забить: коэффициент на «да» составляет 1,64, тогда как на «нет» – 2,20.
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