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Новичок Динамо Кеассе Ба: Моя скорость - угроза для соперников

Новый игрок Динамо Кеассе Ба поделился впечатлениями от перехода в команду и обозначил свои амбиции.
Новичок Динамо Кеассе Ба: Моя скорость - угроза для соперников
Кеассе Ба / ФК Динамо Киев

Недавно присоединившийся к киевскому Динамо Кеассе Ба впервые пообщался с пресс-службой клуба после своего официального вступления в команду.

Африканский футболист выразил признательность за множество позитивных эмоций, которые он получил, став частью команды украинской столицы, и выразил благодарность всем, кто содействовал его переходу. Тем не менее, как подчеркнул Ба, принятие окончательного решения о переходе было непростым.

Ба рассказал о причинах своего перехода:

Выбор пал на Динамо, так как это титулованный клуб с не менее выдающейся историей.



Говоря о своих игровых качествах, Ба подчеркнул, что уже имеет значительный опыт игры на профессиональном уровне и его сильная сторона - это эффективная работа на флангах.

Соперники на поле должны бояться моей скорости, пусть стерегутся.

предостерег своих будущих соперников новый игрок команды.

В завершение, Ба обратился к фанатам Динамо, призывая их активно поддерживать команду на стадионе, и обещал, что команда сделает все возможное для достижения новых побед.

В то время как Динамо укрепляет свой состав иностранными игроками, национальный чемпионат набирает обороты. Отметим, что представители Полесья и Эпицентра были признаны лучшим тренером и игроком четвертого тура УПЛ.

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