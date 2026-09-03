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Динамо Киев подписывает контракт со звездой Кот-д'Ивуара Кеассе Ба

Ба, новый нападающий Динамо Киев, готов к дебюту в бело-синей форме, выбрав 42-й номер для игры.
Динамо Киев подписывает контракт со звездой Кот-д'Ивуара Кеассе Ба
Кеассе Ба / ФК Динамо Киев

Футбольный клуб Динамо Киев привлек в свои ряды 21-летнего нападающего из Кот-д'Ивуара Кеассе Ба, заключив с ним пятилетний контракт. Он уже официально стал частью команды и готов дебютировать в бело-синей форме, выбрав 42-й номер для игры.

Кеассе Ба начал свою профессиональную карьеру в родной стране, а затем, в феврале 2025 года, перебрался в армянский клуб Арарат. За эту команду он сыграл в 12 матчах, забив четыре гола и сделав два ассиста.

В июле 2025 года Ба перешел в швейцарский клуб Лозанна Уши. В Швейцарии он стал ключевым игроком, проведя в общей сложности 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач. Начало текущего сезона было успешным для футболиста - он забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в пяти стартовых играх.

Динамо также заключило контракт с полузащитником, которым интересовались Челси и еще три европейских клуба.

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